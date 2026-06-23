Світовий банк схвалив для України 3,39 млрд доларів: на що підуть кошти

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Нове фінансування: Світовий банк схвалив програму для України на 3,39 млрд доларів.

Світовий банк схвалив програму для України на 3,39 млрд доларів. На що підуть кошти: підтримка приватного сектору, створення робочих місць та економічні реформи.

підтримка приватного сектору, створення робочих місць та економічні реформи. Основні джерела: позика Світового банку, грант F.O.R.T.I.S. та гарантії Великої Британії.

позика Світового банку, грант F.O.R.T.I.S. та гарантії Великої Британії. Пріоритет реформ: залучення інвестицій, вирішення дефіциту кадрів та інтеграція з ринком ЄС.

залучення інвестицій, вирішення дефіциту кадрів та інтеграція з ринком ЄС. Наступний крок: це перша із двох запланованих програм політики розвитку.

Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила Першу програму політики розвитку ''Робочі місця в Україні та зростання приватного сектору'' (DPO). Її головна мета – підтримати урядові реформи, спрямовані на розвиток приватного сектору, залучення інвестицій та створення нових робочих місць.

Це перша із двох запланованих операцій у межах програми політики розвитку.

Звідки надійдуть кошти

Загальний обсяг фінансування становить 3,39 млрд доларів.

До пакета входять:

1,04 млрд доларів – позика Світового банку;

540 млн доларів кредитного підсилення від фонду ADVANCE Ukraine, який підтримує уряд Японії;

500 млн доларів гарантій від уряду Великої Британії;

2,35 млрд доларів гранту від фонду F.O.R.T.I.S.

У Світовому банку наголосили, що програма є частиною міжнародної підтримки України, яка допомагає покривати бюджетні потреби країни під час війни.

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Які реформи підтримуватиме програма

Фінансування передбачає підтримку реформ за трьома ключовими напрямами.

Перший – стимулювання приватних інвестицій. Йдеться про вдосконалення законодавства щодо державно-приватного партнерства, розвиток фінансових інструментів для малого та середнього бізнесу, а також продовження приватизації.

Другий – подолання дефіциту робочої сили. Програма передбачає модернізацію житлової політики, підтримку ветеранського підприємництва, розширення можливостей для працевлаштування жінок та скорочення розриву між потребами роботодавців і навичками працівників.

Третій – поглиблення інтеграції з ринком Європейського Союзу. Плануються кроки щодо підвищення прозорості державної підтримки аграрного сектору, інтеграції українського ринку електроенергії до європейського та гармонізації екологічного законодавства.

Що кажуть у Світовому банку

Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом зазначив, що Україна продовжує реалізовувати реформи навіть в умовах повномасштабної війни.

За його словами, країна створює умови для залучення приватного капіталу, розвитку ринків та інституцій, а також послідовно просувається на шляху до членства в Європейському Союзі.

У Світовому банку додали, що за останні чотири роки мобілізована міжнародна підтримка дозволила уряду України забезпечувати критично важливі державні послуги для понад 20 мільйонів українців, зокрема у сферах охорони здоров’я, освіти, енергетики, житлової політики, сільського господарства та підтримки малого й середнього бізнесу.