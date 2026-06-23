Всемирный банк одобрил для Украины 3,39 млрд долларов: на что пойдут эти средства

Всемирный банк утвердил новую программу поддержки Украины на сумму 3,39 млрд долларов. Финансирование поможет привлечь частные инвестиции, поддержать бизнес, создать рабочие места и продолжить экономические реформы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Всемирного банка.
Главное:
Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил Первую программу политики развития "Рабочие места в Украине и рост частного сектора" (DPO). Ее главная цель - поддержать правительственные реформы, направленные на развитие частного сектора, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест.
Это первая из двух запланированных операций в рамках программы политики развития.
Общий объем финансирования составляет 3,39 млрд долларов.
В пакет входят:
Во Всемирном банке подчеркнули, что программа является частью международной поддержки Украины, которая помогает покрывать бюджетные потребности страны во время войны.
Финансирование предусматривает поддержку реформ по трем ключевым направлениям.
Первое – стимулирование частных инвестиций. Речь идет об усовершенствовании законодательства в сфере государственно-частного партнерства, развитии финансовых инструментов для малого и среднего бизнеса, а также продолжении приватизации.
Второе – преодоление дефицита рабочей силы. Программа предусматривает модернизацию жилищной политики, поддержку предпринимательства ветеранов, расширение возможностей для трудоустройства женщин и сокращение разрыва между потребностями работодателей и навыками работников.
Третий – углубление интеграции с рынком Европейского Союза. Планируются меры по повышению прозрачности государственной поддержки аграрного сектора, интеграции украинского рынка электроэнергии в европейский и гармонизации экологического законодательства.
Региональный директор Всемирного банка по странам Восточной Европы Боб Сом отметил, что Украина продолжает проводить реформы даже в условиях полномасштабной войны.
По его словам, страна создает условия для привлечения частного капитала, развития рынков и институтов, а также последовательно продвигается на пути к членству в Европейском Союзе.
Во Всемирном банке добавили, что за последние четыре года мобилизованная международная поддержка позволила правительству Украины обеспечивать критически важные государственные услуги для более чем 20 миллионов украинцев, в частности в сферах здравоохранения, образования, энергетики, жилищной политики, сельского хозяйства и поддержки малого и среднего бизнеса.
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