Всемирный банк одобрил для Украины 3,39 млрд долларов: на что пойдут эти средства

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Новое финансирование: Всемирный банк одобрил программу для Украины на 3,39 млрд долларов.

Всемирный банк одобрил программу для Украины на 3,39 млрд долларов. На что пойдут средства: поддержка частного сектора, создание рабочих мест и экономические реформы.

поддержка частного сектора, создание рабочих мест и экономические реформы. Основные источники: заем Всемирного банка, грант F.O.R.T.I.S. и гарантии Великобритании.

заем Всемирного банка, грант F.O.R.T.I.S. и гарантии Великобритании. Приоритеты реформ: привлечение инвестиций, решение проблемы дефицита кадров и интеграция с рынком ЕС.

привлечение инвестиций, решение проблемы дефицита кадров и интеграция с рынком ЕС. Следующий шаг: это первая из двух запланированных программ политики развития.

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил Первую программу политики развития "Рабочие места в Украине и рост частного сектора" (DPO). Ее главная цель - поддержать правительственные реформы, направленные на развитие частного сектора, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест.

Это первая из двух запланированных операций в рамках программы политики развития.

Откуда поступят средства

Общий объем финансирования составляет 3,39 млрд долларов.

В пакет входят:

1,04 млрд долларов – заем Всемирного банка;

540 млн долларов кредитного усиления от фонда ADVANCE Ukraine, который поддерживает правительство Японии;

500 млн долларов гарантий от правительства Великобритании;

2,35 млрд долларов гранта от фонда F.O.R.T.I.S.

Во Всемирном банке подчеркнули, что программа является частью международной поддержки Украины, которая помогает покрывать бюджетные потребности страны во время войны.

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Какие реформы будет поддерживать программа

Финансирование предусматривает поддержку реформ по трем ключевым направлениям.

Первое – стимулирование частных инвестиций. Речь идет об усовершенствовании законодательства в сфере государственно-частного партнерства, развитии финансовых инструментов для малого и среднего бизнеса, а также продолжении приватизации.

Второе – преодоление дефицита рабочей силы. Программа предусматривает модернизацию жилищной политики, поддержку предпринимательства ветеранов, расширение возможностей для трудоустройства женщин и сокращение разрыва между потребностями работодателей и навыками работников.

Третий – углубление интеграции с рынком Европейского Союза. Планируются меры по повышению прозрачности государственной поддержки аграрного сектора, интеграции украинского рынка электроэнергии в европейский и гармонизации экологического законодательства.

Что говорят во Всемирном банке

Региональный директор Всемирного банка по странам Восточной Европы Боб Сом отметил, что Украина продолжает проводить реформы даже в условиях полномасштабной войны.

По его словам, страна создает условия для привлечения частного капитала, развития рынков и институтов, а также последовательно продвигается на пути к членству в Европейском Союзе.

Во Всемирном банке добавили, что за последние четыре года мобилизованная международная поддержка позволила правительству Украины обеспечивать критически важные государственные услуги для более чем 20 миллионов украинцев, в частности в сферах здравоохранения, образования, энергетики, жилищной политики, сельского хозяйства и поддержки малого и среднего бизнеса.