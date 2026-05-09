Світові запаси нафти скорочуються рекордними темпами через війну в Ірані, - Bloomberg

Як пише агентство, швидке скорочення запасів означає, що ризик ще більш різких стрибків цін на нафту і дефіциту стає дедалі ближчим, залишаючи урядам і галузям дедалі менше можливостей для пом'якшення наслідків втрати понад 1 млрд барелів поставок за два місяці після фактично повного закриття Ормузької протоки.

Різке виснаження запасів також означатиме, що ринок залишиться вразливим для майбутніх збоїв навіть після закінчення конфлікту.

За оцінками Morgan Stanley, світові запаси нафти скоротилися приблизно на 4,8 млн барелів на день у період з 1 березня по 25 квітня. Це, своєю чергою, значно перевищує попередній пік квартального скорочення, який зафіксовано в даних Міжнародного енергетичного агентства. На частку сирої нафти припадає майже 60% цього скорочення, а інша частина припадає на перероблену нафту.

Згідно з даними Goldman Sachs Group, останніми днями спостерігаються ознаки певного сповільнення скорочення запасів нафти, що пов'язано зі зниженням попиту з боку Китаю, найбільшого у світі імпортера нафти. Але незважаючи на це, глобальні видимі запаси нафти вже близькі до найнижчого рівня з 2018 року.

Найбільш напружена ситуація спостерігається в низці країн Азії, які залежать від імпорту палива. Трейдери вказують на Індонезію, В'єтнам, Пакистан і Філіппіни як на країни, що можуть зіткнутися з критичним рівнем поставок уже за місяць.

При цьому найбільші економіки регіону, особливо Китай, поки що зберігають спокій.

Однак європейські запаси авіаційного палива теж швидко скорочуються напередодні літніх канікул. Деякі аналітики прогнозують, що вони можуть досягти критичного рівня вже в червні.

Bloomberg пише, що США вже скоротили внутрішні запаси свинячої нафти і палива до нижчих за історичні середній рівнів. Крім того, Вашингтон уже чотири тижні поспіль витрачали стратегічний нафтовий резерв країни. Запаси дизеля на кінець минулого тижня досягли найнижчого рівня з 2005 року.