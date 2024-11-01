Світові ціни на нафту зростають через ризик атаки Ірану на Ізраїль

Ф'ючерси на нафту WTI підскочили на 2,15 доларів, або на 3,13%, - до 70,76 доларів після закриття торгів о 15:22 за східним часом, а ф'ючерси на нафту Brent із поставкою в січні зросли на 2,10 доларів, або на 2,91%, - до 74,26 доларів.

Водночас, ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 61 цент, або на 0,84%, - до 73,16 долара за барель. Торгівля ф'ючерсами на нафту Brent з поставкою в грудні завершилися у четвер. Більш активний січневий контракт встановився на рівні 72,81 доларів.

Ф'ючерси на нафту WTI подорожчали на 65 центів, або на 0,95%, - до 69,26 долара.

Вплив війни та політичного фактору

У Reuters нагадали, що Іран є членом ОПЕК і видобуває близько 3,2 млн барелів нафти на добу, або 3% світового видобутку.

Тиждень розпочався з великого розпродажу: ф'ючерси на нафту Brent і WTI впали більш ніж на 6% в понеділок, 28 жовтня. Це сталося після того, як Ізраїль продемонстрував деяку стриманість в "ударі помсти" по Ірану на вихідних.

Можливість того, що ОПЕК+ відкладе заплановане збільшення видобутку нафти, також підтримала ціни у четвер, 31 жовтня.

За даними агентства, рішення може бути ухвалене вже наступного тижня. Зустріч ОПЕК+ запланована на 1 грудня, щоб ухвалити рішення про подальші кроки політики.

Найбільший світовий імпортер нафти Китай, у жовтні вперше за шість місяців збільшив виробництво нафти. Це свідчить про те, що стимулюючі заходи дають ефект.

"На початку місяця відбулося кілька міжнародних подій, які можуть призвести до того, що на початку листопада нафтові ринки чекають неспокійні часи", - сказав Сахдев з Rystad Energy.

Передусім, він мав на увазі вибори у США, постійне зниження попиту в Китаї, невизначеність в ОПЕК+ та війну на Близькому Сході.

Ризик атаки Ірану на Ізраїль

За даними ізраїльської розвідки, найближчими днями Іран готується атакувати Ізраїль з території Іраку. Не виключено, що це може статися напередодні президентських виборів у США 5 листопада.

Очікується, що удар буде завдано проіранськими угрупованнями з території Іраку з використанням великої кількості безпілотників і балістичних ракет. Це начебто дозволить Тегерану не допустити ще однієї атаки Ізраїлю на стратегічні об'єкти в Ірані.

"Це знову ставить на порядок денний вірогідність того, що Ізраїль може спробувати атакувати Іран ще раз", - сказав старший аналітик Price Futures Group Філ Флінн.

Він попередив, що в разі нової атаки, нафтова інфраструктура Ірану не може бути поза зоною досяжності.