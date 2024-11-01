Мировые цены на нефть растут из-за риска атаки Ирана на Израиль

В четверг, 31 октября, на мировых биржах стоимость нефти выросла на 2 доллара за баррель. Причиной стала информация о том, что в ближайшие дни Иран готовится атаковать Израиль с территории Ирака.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Фьючерсы на нефть WTI подскочили на 2,15 долларов, или на 3,13%, - до 70,76 долларов после закрытия торгов в 15:22 по восточному времени, а фьючерсы на нефть Brent с поставкой в январе выросли на 2,10 долларов, или на 2,91%, - до 74,26 долларов.
В то же время, фьючерсы на нефть Brent подорожали на 61 цент, или на 0,84%, - до 73,16 доллара за баррель. Торговля фьючерсами на нефть Brent с поставкой в декабре завершились в четверг. Более активный январский контракт установился на уровне 72,81 долларов.
Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 65 центов, или на 0,95%, - до 69,26 доллара.
В Reuters напомнили, что Иран является членом ОПЕК и добывает около 3,2 млн баррелей нефти в сутки, или же 3% мировой добычи.
Неделя началась с большой распродажи: фьючерсы на нефть Brent и WTI упали более чем на 6% в понедельник, 28 октября. Это произошло после того, как Израиль продемонстрировал некоторую сдержанность в "ударе мести" по Ирану на выходных.
Возможность того, что ОПЕК+ отложит запланированное увеличение добычи нефти, также поддержала цены в четверг, 31 октября.
По данным агентства, решение может быть принято уже на следующей неделе. Встреча ОПЕК+ запланирована на 1 декабря, чтобы принять решение о дальнейших шагах политики.
Крупнейший мировой импортер нефти Китай, в октябре впервые за шесть месяцев увеличил производство нефти. Это свидетельствует о том, что стимулирующие меры дают эффект.
"В начале месяца произошло несколько международных событий, которые могут привести к тому, что в начале ноября нефтяные рынки ждут неспокойные времена", - сказал Сахдев из Rystad Energy.
Прежде всего, он имел в виду выборы в США, постоянное снижение спроса в Китае, неопределенность в ОПЕК+ и войну на Ближнем Востоке.
По данным израильской разведки, в ближайшие дни Иран готовится атаковать Израиль с территории Ирака. Не исключено, что это может произойти накануне президентских выборов в США 5 ноября.
Ожидается, что удар будет нанесен проиранскими группировками с территории Ирака с использованием большого количества беспилотников и баллистических ракет. Это якобы позволит Тегерану не допустить еще одной атаки Израиля на стратегические объекты в Иране.
"Это снова ставит на повестку дня вероятность того, что Израиль может попытаться атаковать Иран еще раз", - сказал старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.
Он предупредил, что в случае новой атаки, нефтяная инфраструктура Ирана не может быть вне зоны досягаемости.
В субботу, 26 октября, Армия обороны Израиля ударила баллистическими ракетами по военным объектам в Иране. Это был акт мести за масштабный обстрел Ираном территории Израиля 1 октября.
В частности, ЦАХАЛ поразила секретные базы в пригороде Тегерана.
Также израильские военные уничтожили все российские системы ПВО, которые прикрывали небо Ирана.
В то же время, Израиль не атаковал объекты добычи и переработки нефти, а также ядерные объекты Ирана.
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