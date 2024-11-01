Мировые цены на нефть растут из-за риска атаки Ирана на Израиль

Фьючерсы на нефть WTI подскочили на 2,15 долларов, или на 3,13%, - до 70,76 долларов после закрытия торгов в 15:22 по восточному времени, а фьючерсы на нефть Brent с поставкой в январе выросли на 2,10 долларов, или на 2,91%, - до 74,26 долларов.

В то же время, фьючерсы на нефть Brent подорожали на 61 цент, или на 0,84%, - до 73,16 доллара за баррель. Торговля фьючерсами на нефть Brent с поставкой в декабре завершились в четверг. Более активный январский контракт установился на уровне 72,81 долларов.

Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 65 центов, или на 0,95%, - до 69,26 доллара.

Влияние войны и политического фактора

В Reuters напомнили, что Иран является членом ОПЕК и добывает около 3,2 млн баррелей нефти в сутки, или же 3% мировой добычи.

Неделя началась с большой распродажи: фьючерсы на нефть Brent и WTI упали более чем на 6% в понедельник, 28 октября. Это произошло после того, как Израиль продемонстрировал некоторую сдержанность в "ударе мести" по Ирану на выходных.

Возможность того, что ОПЕК+ отложит запланированное увеличение добычи нефти, также поддержала цены в четверг, 31 октября.

По данным агентства, решение может быть принято уже на следующей неделе. Встреча ОПЕК+ запланирована на 1 декабря, чтобы принять решение о дальнейших шагах политики.

Крупнейший мировой импортер нефти Китай, в октябре впервые за шесть месяцев увеличил производство нефти. Это свидетельствует о том, что стимулирующие меры дают эффект.

"В начале месяца произошло несколько международных событий, которые могут привести к тому, что в начале ноября нефтяные рынки ждут неспокойные времена", - сказал Сахдев из Rystad Energy.

Прежде всего, он имел в виду выборы в США, постоянное снижение спроса в Китае, неопределенность в ОПЕК+ и войну на Ближнем Востоке.

Риск атаки Ирана на Израиль

По данным израильской разведки, в ближайшие дни Иран готовится атаковать Израиль с территории Ирака. Не исключено, что это может произойти накануне президентских выборов в США 5 ноября.

Ожидается, что удар будет нанесен проиранскими группировками с территории Ирака с использованием большого количества беспилотников и баллистических ракет. Это якобы позволит Тегерану не допустить еще одной атаки Израиля на стратегические объекты в Иране.

"Это снова ставит на повестку дня вероятность того, что Израиль может попытаться атаковать Иран еще раз", - сказал старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Он предупредил, что в случае новой атаки, нефтяная инфраструктура Ирана не может быть вне зоны досягаемости.