Іран планує вдарити по Ізраїлю балістикою та дронами з території Іраку, - Axios

Іран, ймовірно, хоче вже найближчими днями атакувати Ізраїль за допомогою балістичних ракет та дронів. Удар планується завдати з території Іраку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Два ізраїльські джерела розповіли виданню, що удар по Ізраїлю завдадуть проіранські бойовики в Іраку. Ймовірно, так Тегеран хоче спробувати уникнути атаки ЦАХАЛу у відповідь. Обстріл може відбутися до президентських виборів у США.

Співрозмовники Axios стверджують, що в ході атаки бойовиків буде застосована велика кількість балістичних ракет та безпілотників.

При цьому неназваний американський чиновник зазначив у коментарі виданню, що Іран може швидко розпочати підготовку до атаки, якщо буде ухвалено відповідне рішення.

Тільки сьогодні начальник штабу верховного лідера Ірану Мохаммад Мохаммаді Голпаєгані розповів, що відповідь його країни на удар Ізраїлю буде "сильною" і "змусить ворога пошкодувати" про такий обстріл.