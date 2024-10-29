Ізраїль знищив всі іранські С-300 під час удару по військових об'єктах, - WSJ

Під час повітряних ударів по військових об’єктах в Ірані 26 жовтня ізраїльська авіація знищила три російські зенітно-ракетні комплекси С-300, які були ключовим елементом системи ППО Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Під час атаки, в якій брали участь близько сотні ізраїльських бойових літаків, С-300 змогли перехопити лише кілька сотень ракет із випущених по цілях в Ірані. З чотирьох російських комплексів, які Іран отримав від Росії, три було знищено під час цієї операції, а четвертий - раніше.

Згідно з даними Інституту вивчення війни (ISW), один із комплексів С-300 був розміщений біля тегеранського аеропорту, інші два захищали енергетичні об'єкти, зокрема нафтовий порт, нафтопереробний завод і газове родовище.

Втрата С-300 залишає іранську інфраструктуру вразливою перед ракетними ударами, оскільки сучасніші системи С-400 Росія не може передати Ірану через їх використання у війні в Україні.

Видання також зазначає, що репутація російської оборонної індустрії постраждала через знищення комплексів С-300 в Ірані та низки комплексів С-300 і С-400 в Україні. Це може змусити традиційних покупців російської зброї шукати альтернативних постачальників, зокрема виробників з Південної Кореї, Ізраїлю, США та Китаю.