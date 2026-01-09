Нафта дорожчає другий день поспіль: причини

Динаміка цін

Станом на ранок 9 січня ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,3%, сягнувши позначки 62,82 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 1,3% - до 58,52 долара за барель. Обидва еталонні показники готуються завершити тиждень із приростом.

Фактор Венесуели та Ірану

Основними драйверами росту цін стали геополітичні ризики:

Венесуела: після затримання Ніколаса Мадуро США заявили про намір контролювати нафтовий сектор країни. Компанії Chevron, Vitol та Trafigura вже змагаються за право експортувати венесуельську нафту через державні контракти США.

Іран: масові антиурядові протести в країні та відключення інтернету викликали занепокоєння ринку щодо можливого скорочення видобутку одним із найбільших виробників ОПЕК.

РФ: додатковий тиск створюють ризики ударів по російській нафтовій інфраструктурі на тлі війни в Україні.

Прогнози аналітиків

Експерти зазначають, що зростання цін спричинене очікуваним подорожчанням венесуельської нафти, яка раніше продавалася з великими дисконтами. Водночас на ринок тисне прогноз Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) про можливий надлишок пропозиції у 2026 році, що дещо стримує стрімке подорожчання.