Світові ціни на нафту продовжують знижуватись: у Reuters назвали причини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними агентства, ф’ючерси на Brent подешевшали на 11 центів (0,2%) і становили 64,78 долара за барель після зростання на 1,1% під час попередніх торгів. Контракти на West Texas Intermediate втратили 9 центів (0,2%), опустившись до 60,65 долара за барель після підйому на 1,4% у вівторок.

За даними Американського інституту нафти (API), на які посилаються галузеві джерела, минулого тижня у США зросли запаси сирої нафти та нафтопродуктів. У звіті йдеться, що за тиждень, який завершився 14 листопада, запаси нафти збільшилися на 4,45 млн барелів, бензину – на 1,55 млн барелів, а дистилятів – на 577 тисяч барелів.

Старший аналітик з нафти LSEG Емріл Джаміль зазначив, що ціни тримаються в діапазоні, оскільки ринок очікує на ефект від санкцій проти "Лукойл" і "Роснефти", які почнуть діяти 21 листопада, хоча надлишкова пропозиція чинить тиск на зниження".

Аналітики китайської брокерської компанії Haitong Futures зазначають, що ринок дизельного палива підтримує ціни на нафту, однак тривалий надлишок пропозиції змушує інвесторів уважно оцінювати перспективи подальшого зростання вартості.