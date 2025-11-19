Мировые цены на нефть продолжают снижаться: в Reuters назвали причины
Мировые цены на нефть в среду снизились, поскольку увеличение запасов в США усилило беспокойство относительно избыточного предложения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, фьючерсы на Brent подешевели на 11 центов (0,2%) и составили 64,78 доллара за баррель после роста на 1,1% в ходе предыдущих торгов. Контракты на West Texas Intermediate потеряли 9 центов (0,2%), опустившись до 60,65 доллара за баррель после подъема на 1,4% во вторник.
По данным Американского института нефти (API), на которые ссылаются отраслевые источники, на прошлой неделе в США выросли запасы сырой нефти и нефтепродуктов. В отчете говорится, что за неделю, которая завершилась 14 ноября, запасы нефти увеличились на 4,45 млн баррелей, бензина - на 1,55 млн баррелей, а дистиллятов - на 577 тысяч баррелей.
Старший аналитик по нефти LSEG Эмрил Джамиль отметил, что цены держатся в диапазоне, поскольку рынок ожидает эффект от санкций против "Лукойл" и "Роснефти", которые начнут действовать 21 ноября, хотя избыточное предложение оказывает давление на снижение".
Аналитики китайской брокерской компании Haitong Futures отмечают, что рынок дизельного топлива поддерживает цены на нефть, однако длительный избыток предложения заставляет инвесторов внимательно оценивать перспективы дальнейшего роста стоимости.
Ранее сообщалось, что крупные государственные перерабатывающие компании Китая приостановили закупки сырой нефти ESPO после санкций США против производителей ПАО "Роснефть" и ПАО "Лукойл".
При этом некоторые частные нефтеперерабатывающие заводы, которые обычно более толерантны к риску, когда дело доходит до покупки чувствительной нефти, в последнее время также избегают этого сорта нефти с Дальнего Востока России.
Также после объявления санкций США против "Лукойла" и "Роснефти" несколько европейских стран, в которых НПЗ "Лукойла", начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.
При этом недавно появилась информация о том, что "Лукойл" может продать свои зарубежные активы швейцарской компании Gunvor.