Світові ціни на нафту почали зростати: у Reuters назвали причину

Завершивши попередню сесію на двотижневому мінімумі, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 65 центів, або 1%, до 64,17 доларів за барель, у той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 7% - до 60,33 доларів.

Аналітики зазначають, що останні санкції щодо найбільших російських нафтових компаній, введені два тижні тому, викликають побоювання з приводу перебоїв із постачанням, незважаючи на зростання видобутку ОПЕК та її союзників.

"Санкції впливають на ціни, але не надто сильно. Судячи з цифр, вплив має бути сильнішим, але ринок ще не переконався в тому, що він буде", - заявив Хорхе Монтепеке з Onyx Capital Group.

Світові ціни на нафту в жовтні падали третій місяць поспіль через побоювання надлишку пропозиції, оскільки ОПЕК та її союзники збільшують видобуток, у той час як видобуток країн, що не входять до ОПЕК, також продовжує зростати.

За даними Haitong Securities, план ОПЕК+ призупинити подальше збільшення видобутку у першому кварталі наступного року допоміг знизити побоювання щодо надлишку пропозиції.

Проте слабкість попиту залишається у центрі уваги. За рік світовий попит на нафту зріс на 850 тисяч барелів на добу, що нижче за прогнозовані JP Morgan 900 тисяч барелів на добу.

При цьому Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, у грудні різко знизила ціни на свою сиру нафту для азіатських покупців у відповідь на перенасичений ринок через зростання видобутку країнами ОПЕК+.