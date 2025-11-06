Мировые цены на нефть начали расти: в Reuters назвали причину

Завершив предыдущую сессию на двухнедельном минимуме, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 65 центов, или 1%, до 64,17 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 7% - до 60,33 долларов.

Аналитики отмечают, что последние санкции в отношении крупнейших российских нефтяных компаний, введенные две недели назад, вызывают опасения по поводу перебоев с поставками, несмотря на рост добычи ОПЕК и ее союзников.

"Санкции влияют на цены, но не слишком сильно. Судя по цифрам, влияние должно быть сильнее, но рынок еще не убедился в том, что оно будет", - заявил Хорхе Монтепеке из Onyx Capital Group.

Мировые цены на нефть в октябре падали третий месяц подряд из-за опасений избытка предложения, поскольку ОПЕК и ее союзники увеличивают добычу, в то время как добыча стран, не входящих в ОПЕК, также продолжает расти.

По данным Haitong Securities, план ОПЕК+ приостановить дальнейшее увеличение добычи в первом квартале следующего года помог снизить опасения относительно избытка предложения.

Однако слабость спроса остается в центре внимания. За год мировой спрос на нефть вырос на 850 тысяч баррелей в сутки, что ниже прогнозируемых JP Morgan 900 тысяч баррелей в сутки.

При этом Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, в декабре резко снизила цены на свою сырую нефть для азиатских покупателей в ответ на перенасыщенный рынок из-за роста добычи странами ОПЕК+.