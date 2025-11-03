ua en ru
Світові ціни на нафту почали зростати через важливе рішення ОПЕК+, - Reuters

Понеділок 03 листопада 2025 10:17
Світові ціни на нафту почали зростати через важливе рішення ОПЕК+, - Reuters Фото: світові ціни на нафту почали зростати через важливе рішення ОПЕК (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Світові ціни на нафту почали зростати після того, як країни ОПЕК+ вирішили утриматися від збільшення видобутку в першому кварталі наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 28 центів, або 0,43%, до 65,05 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 61,23 долара за барель, що на 25 центів, або 0,41% більше.

Такий зріст пояснюється рішенням країн ОПЕК+, які у неділю домовилися збільшити видобуток на 137 000 барелів на день у грудні, як і в жовтні та листопаді, але не планують нарощувати його у першому кварталі наступного року.

"Після грудня, через сезонність, вісім країн вирішили призупинити збільшення видобутку в січні, лютому та березні 2026 року", – йдеться у заяві групи.

Керівник відділу досліджень сировинних товарів ING Воррен Паттерсон заявив, що це рішення, схоже, є визнанням великого профіциту, з яким зіткнеться ринок, особливо на початку наступного року.

"Очевидно, що масштаби профіциту все ще залишаються невизначеними, і це залежатиме від того, наскільки руйнівними будуть санкції США для потоків російської нафти", – додав він.

При цьому аналітики зберігають свої прогнози цін на нафту практично незмінними, оскільки зростання видобутку ОПЕК+ та низький попит компенсують геополітичні ризики для пропозиції.

Що передувало

Нагадаємо, раніше стало відомо, що експорт російського переробленого палива різко скоротився на тлі нових санкцій заходу й успішних атак України.

Також повідомлялось, що у жовтні США оголосили про нові санкції проти Росії. Вони зачепили "Роснефть" і "Лукойл". За даними західних ЗМІ, індійські НПЗ на тлі таких обмежень уже почали скорочувати імпорт російської нафти.

