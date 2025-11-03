ua en ru
Мировые цены на нефть начали расти из-за важного решения ОПЕК+, - Reuters

Понедельник 03 ноября 2025 10:17
Мировые цены на нефть начали расти из-за важного решения ОПЕК+, - Reuters Фото: мировые цены на нефть начали расти из-за важного решения ОПЕК (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Мировые цены на нефть начали расти после того, как страны ОПЕК+ решили воздержаться от увеличения добычи в первом квартале следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 28 центов, или 0,43%, до 65,05 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 61,23 доллара за баррель, что на 25 центов, или 0,41% больше.

Такой рост объясняется решением стран ОПЕК+, которые в воскресенье договорились увеличить добычу на 137 000 баррелей в день в декабре, как и в октябре и ноябре, но не планируют наращивать ее в первом квартале следующего года.

"После декабря, из-за сезонности, восемь стран решили приостановить увеличение добычи в январе, феврале и марте 2026 года", - говорится в заявлении группы.

Руководитель отдела исследований сырьевых товаров ING Уоррен Паттерсон заявил, что это решение, похоже, является признанием большого профицита, с которым столкнется рынок, особенно в начале следующего года.

"Очевидно, что масштабы профицита все еще остаются неопределенными, и это будет зависеть от того, насколько разрушительными будут санкции США для потоков российской нефти", - добавил он.

При этом аналитики сохраняют свои прогнозы цен на нефть практически неизменными, поскольку рост добычи ОПЕК+ и низкий спрос компенсируют геополитические риски для предложения.

Что предшествовало

Напомним, ранее стало известно, что экспорт российского переработанного топлива резко сократился на фоне новых санкций запада и успешных атак Украины.

Также сообщалось, что в октябре США объявили о новых санкциях против России. Они затронули "Роснефть" и "Лукойл". По данным западных СМИ, индийские НПЗ на фоне таких ограничений уже начали сокращать импорт российской нефти.

