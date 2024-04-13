Світові лідери закликають республіканців допомогти Україні, але вони дивляться на Трампа, - Reuters

Безпрецедентна кількість іноземних офіційних осіб відвідала Вашингтон протягом останніх кількох місяців і звернулася до республіканців у Конгресі з проханням схвалити збільшення військової допомоги Україні. Але вони прислухаються до зовсім іншого голосу – колишнього президента та нинішнього кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал агентства Reuters .

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда у своєму виступі на засіданні Конгресу в четвер закликав американських законодавців подолати "сумнів у собі" щодо ролі країни на світовій арені, попередивши, що надії України "зруйнуються" без підтримки США.

Також агентство згадує візити до США з аналогічними меседжами прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні, канцлера Німеччини Олафа Шольца, міністра закордонних справ Великобританії Девіда Кемерона.

Reuters відзначає незвичність цих візитів - зазвичай іноземні лідери уникають видимості впливу на законодавців США. Але аналітики кажуть, що ця незвичність відображає глибоке занепокоєння, особливо в Європі, щодо того, як довго Україна зможе протриматися без значної нової допомоги з боку Вашингтона.

"Європа дуже нервує з приводу Сполучених Штатів і нашої відданості НАТО, Україні та Європі загалом", — сказала Елізабет Хоффман, директор із питань Конгресу та уряду Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Трамп у п’ятницю, 12 квітня, мав зустрітися зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, що підігріває припущення про те, чи схвалить він голосування щодо запиту президента Джо Байдена про екстрену допомогу Україні наступного тижня.

Представник Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін, вірна соратниця Трампа та противниця допомоги Україні, впевнена, що Трамп і Джонсон обговорять відповідний законопроект, але не висловила своєї думки. "Я думаю, що президент Трамп може представити свої погляди, і я не говорю від імені президента", — сказала вона.

Допомога Україні від США, її значення і позиція Трампа