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Адміністрація Байдена веде переговори з Джонсом щодо допомоги Україні, - Politico

Вашингтон, П'ятниця 05 квітня 2024 00:29
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Адміністрація Байдена веде переговори з Джонсом щодо допомоги Україні, - Politico Фото: спікер Палати представників Майк Джонсон (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Адміністрація президента США Джо Байдена веде переговори щодо пакету допомоги Україні зі спікером Палати представників Майком Джонсоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

В адміністрації президента хочуть, щоб спікер виніс пакет розміром 60 млрд доларів на голосування.

За словами двох чиновників адміністрації, Білий дім підтримував контакт із офісом Джонсона щодо допомоги Україні протягом двотижневих канікул у Конгресі.

За інформацією джерела, Байден зі своєю командою прагнули дати Джонсону перепочинок, оскільки він очолює "примхливі" збори Республіканської партії з більшістю, що постійно скорочується.

В адміністрації сподіваються, що їхній підхід може призвести до просування Конгресу з пакету допомоги пізніше цього місяця.

Як виглядає цей пакет наразі невідомо.

Допомога США Україні

Конгрес США ще минулої осені не може дійти згоди на прохання президента Джо Байдена виділити нові кошти на фінансування допомоги Україні.

Цього року Сенат США схвалив законопроект, який передбачає виділення близько 60 млрд доларів на фінансування допомоги Україні. Документ передали до Палати представників, але там його досі не винесли на розгляд. Проти законопроекту виступав речник Джонсон. Він заявляв, що хоче, щоб у документі також були жорсткі заходи щодо охорони американських кордонів від мігрантів.

Раніше ми писали, що Білий дім закликав спікера Джонсона просувати проект за допомогою України, схвалений Сенатом.

Також президент України Володимир Зеленський нещодавно в інтерв'ю The Washington Post заявив, що без допомоги США доведеться відступати на фронті.

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