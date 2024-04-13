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Мировые лидеры призывают республиканцев помочь Украине, но они смотрят на Трампа, - Reuters

Суббота 13 апреля 2024 08:45
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Мировые лидеры призывают республиканцев помочь Украине, но они смотрят на Трампа, - Reuters Фото: Кандидат в президенты США Дональд Трамп (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Беспрецедентное количество иностранных официальных лиц посетили Вашингтон за последние несколько месяцев и обратились к республиканцам в Конгрессе с просьбой одобрить увеличение военной помощи Украине. Но они прислушиваются к совсем другому голосу – бывшему президенту и нынешнему кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал агентства Reuters.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в своем выступлении на заседании Конгресса в четверг призвал американских законодателей преодолеть "сомнение в себе" по поводу роли страны на мировой арене, предупредив, что надежды Украины "разрушатся" без поддержки США.

Также агентство вспоминает визиты в США с аналогичными месседжами премьер-министра Италии Джорджии Мэлони, канцлера Германии Олафа Шольца, министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона.

Reuters отмечает необычность этих визитов – обычно иностранные лидеры избегают видимости влияния на законодателей США. Но аналитики говорят, что эта необычность отражает глубокую обеспокоенность, особенно в Европе, относительно того, как долго Украина сможет продержаться без значительной новой помощи со стороны Вашингтона.

"Европа очень нервничает по поводу Соединенных Штатов и нашей преданности НАТО, Украине и Европе в целом", - сказала Элизабет Хоффман, директор по Конгрессу и правительству Центра стратегических и международных исследований.

Трамп в пятницу, 12 апреля, должен был встретиться со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, что подогревает предположения о том, одобрит ли он голосование по запросу президента Джо Байдена об экстренной помощи Украине на следующей неделе.

Представитель Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, верная соратница Трампа и противница помощи Украине, уверена, что Трамп и Джонсон обсудят соответствующий законопроект, но не выразила своего мнения. "Я думаю, что президент Трамп может представить свои взгляды, и я не говорю от имени президента", - сказала она.

Помощь Украине от США, ее значение и позиция Трампа

США уже несколько месяцев практически не оказывают Украине военную помощь. Причина в том, что Конгресс не принял законопроект с соответствующим финансированием.

В феврале Сенат США одобрил документ, которым предлагается выделить около 60 млрд долларов в помощь Украине. Но он "застрял" в Палате представителей.

Спикер Палаты Майк Джонсон отказывается выносить инициативу на голосование. Он предлагает изменить некоторые нормы законопроекта, в частности это касается помощи в кредит.

Недавно Politico писало о том, что администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с Джонсоном по поводу продвижения законопроекта с деньгами для Украины.

В конце февраля президент Владимир Зеленский говорил, что без помощи Соединенных Штатов Украина потеряет много людей на фронте. К тому же Вооруженные силы не смогут добиться новых успехов на поле боя и будут вынуждены отходить назад.

Недавно он снова повторил, что Украине придется отступать шаг за шагом, если Соединенные Штаты не возобновят военную помощь.

В то же время, как узнали журналисты Washington Post, план Трампа по завершению войны заключается в давлении на Киев для уступок перед Москвой, в том числе территориальных.

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