Світові лідери прибули до Хіросіми на саміт G7. Кісіда назвав ключові пункти порядку денного
У Японію до Хіросіми прибули світові лідери для участі у саміті "Великої сімки" (G7), що стартує 19 травня. Важливе місце на порядку денному обговорень займе війна РФ проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.
У п'ятницю лідери G7 відвідали музей у Хіросімі, де документують руйнування, спричинені атомною бомбою США у 1945 році. Цей захід ознаменував початок триденного саміту.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який головує на зустрічі та представляє виборців Хіросіми, зробив ядерне роззброєння ключовим пунктом порядку денного саміту на тлі ядерного шантажу Росії у її війні проти України та швидкого нарощування ядерних сил Китаю.
Президент США Джо Байден - другий чинний лідер Штатів, що ступив до Хіросіми. Президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо здійснювали перші візити до Хіросіми лідерів своїх країн.
Лідери G7 у Хіросімі 19 травня (фото: english.kyodonews.net)
Прем'єр Японії Кісіда перед тим вже зустрівся із Байденом, а також провів переговори з Сунаком.
"Альянс Японії та США є основою миру та безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні. Ми дуже вітаємо стрімкий розвиток співпраці", - сказав Кісіда у зверненні до Байдена у вступному слові, передає The Diplomat.
Американський президент, своєю чергою, зазначив, що коли їхні країни "стоять разом - ми стаємо сильнішими".
Прем'єр-міністр Великої Британії прибув до Японії раніше в четвер і відвідав корабель JS Izumo, який може нести гелікоптери та винищувачі, здатні злітати та сідати вертикально.
Під час двосторонньої зустрічі в четвер Сунак та Кісіда оголосили про укладання низки нових угод у широкому спектрі областей, включаючи оборону, чисту енергію, кібербезпеку та напівпровідники.
"Угода в Хіросімі дозволить нам активізувати співпрацю між нашими збройними силами, разом розвивати нашу економіку та розвивати наш передовий досвід у галузі науки та техніки. Це знаменує новий захоплюючий етап у процвітаючому партнерстві Великої Британії та Японії", - зазначив Сунак.
Порядок денний на саміті
Виступаючи перед журналістами на борту Air Force One, радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що будуть "обговорення про поле бою" в Україні та про "становище про санкції та кроки, які G-7 зробить колективно".
Крім того, як очікується, лідери "Великої сімки" та запрошені гості з кількох інших країн обговорять ситуацію з Китаєм на тлі побоювань, що Пекін може спробувати атакувати Тайвань. Також обговорять тему ядерної програми Північної Кореї та серію її нещодавніх ракетних випробувань.
Так, під час зустрічі у Хіросімі Кісіда сподівається привернути увагу до ризиків розповсюдження ядерної зброї.
Лідери повинні обговорити зусилля щодо зміцнення світової економіки та вирішення проблеми зростання цін по всьому світу, особливо в країнах Африки, Азії та Латинської Америки, що розвиваються.
До G-7 входять Японія, США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Канада та Італія, а також Європейський Союз. До участі у саміті в Хіросімі було запрошено багато інших країн.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський не приїде до Хіросіми на саміт G7, проте братиме участь у зустрічі лідерів "Великої сімки" в онлайн-форматі 21 травня.
Також ми писали, що лідери G7 хочуть обговорити проведення мирного саміту щодо України.
Раніше повідомлялося, що Британія має намір на саміті "Великої сімки" оголосити про заборону на імпорт російського дорогоцінного каміння та алмазів, а також імпорт міді, алюмінію та нікелю російського походження.
Додамо, що у Білому домі озвучили плани на саміт "Великої сімки" і щодо посилення санкцій проти РФ.
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