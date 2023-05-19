Мировые лидеры прибыли в Хиросиму на саммит G7. Кисида назвал ключевые пункты повестки дня
В Японию в Хиросиму прибыли мировые лидеры для участия в саммите "Большой семерки" (G7), что стартует 19 мая. Важное место в повестке дня обсуждений займет война РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.
В пятницу лидеры G7 посетили музей в Хиросиме, где документируют разрушения, вызванные атомной бомбой США в 1945 году. Это мероприятие ознаменовало начало трехдневного саммита.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида, который председательствует на встрече и представляет избирателей Хиросимы, сделал ядерное разоружение ключевым пунктом повестки дня саммита на фоне ядерного шантажа России в ее войне против Украины и быстрого наращивания ядерных сил Китая.
Президент США Джо Байден - второй действующий лидер Штатов, ступивший в Хиросиму. Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Канады Джастин Трюдо совершали первые визиты в Хиросиму действующих лидеров своих стран.
Лидеры G7 в Хиросиме 19 мая (фото: english.kyodonews.net)
Премьер Японии Кисида перед этим уже встретился с Байденом, а также провел переговоры с Сунаком.
"Альянс Японии и США является основой мира и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы очень приветствуем стремительное развитие сотрудничества", - сказал Кисида в обращении к Байдену во вступительном слове, передает The Diplomat.
Американский президент, в свою очередь, отметил, что когда их страны "стоят вместе - мы становимся сильнее".
Премьер-министр Великобритании прибыл в Японию ранее в четверг и посетил корабль JS Izumo, который может нести вертолеты и истребители, способные взлетать и садиться вертикально.
Во время двусторонней встречи в четверг Сунак и Кисида объявили о заключении ряда новых соглашений в широком спектре областей, включая оборону, чистую энергию, кибербезопасность и полупроводники.
"Соглашение в Хиросиме позволит нам активизировать сотрудничество между нашими вооруженными силами, вместе развивать нашу экономику и развивать наш передовой опыт в области науки и техники. Это знаменует новый захватывающий этап в процветающем партнерстве Великобритании и Японии", - отметил Сунак.
Повестка дня на саммите
Выступая перед журналистами на борту Air Force One, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что будут "обсуждения о поле боя" в Украине и о "положении о санкциях и шагах, которые G-7 предпримет коллективно".
Кроме того, как ожидается, лидеры "Большой семерки" и приглашенные гости из нескольких других стран обсудят ситуацию с Китаем на фоне растущих опасений, что Пекин может попытаться атаковать Тайвань. Также обсудят тему ядерной программы Северной Кореи и серию ее недавних ракетных испытаний.
Так, во время встречи в Хиросиме Кисида надеется привлечь внимание к рискам распространения ядерного оружия.
Лидеры должны обсудить усилия по укреплению мировой экономики и решению проблемы роста цен по всему миру, особенно в развивающихся странах Африки, Азии и Латинской Америки.
В G-7 входят Япония, США, Великобритания, Франция, Германия, Канада и Италия, а также Европейский союз. К участию в саммите в Хиросиме было приглашено множество других стран.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский не приедет в Хиросиму на саммит G7, однако будет участвовать во встрече лидеров "Большой семерки" в онлайн-формате 21 мая.
Также мы писали, что лидеры G7 хотят обсудить проведение мирного саммита по Украине.
Ранее сообщалось, что Британия намерена на саммите "Большой семерки" объявить о запрете на импорт российских драгоценных камней и алмазов, а также импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения.
Добавим, что в Белом доме озвучили планы на саммит "Большой семерки" и относительно усиления санкций против РФ.
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