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Мировые лидеры прибыли в Хиросиму на саммит G7. Кисида назвал ключевые пункты повестки дня

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Пятница 19 мая 2023 06:57
Мировые лидеры прибыли в Хиросиму на саммит G7. Кисида назвал ключевые пункты повестки дня Фото: Фумио Кисида и Джо Байден с супругами (twitter.com/kyodo_english)
Автор: Владимир Костырин

В Японию в Хиросиму прибыли мировые лидеры для участия в саммите "Большой семерки" (G7), что стартует 19 мая. Важное место в повестке дня обсуждений займет война РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

В пятницу лидеры G7 посетили музей в Хиросиме, где документируют разрушения, вызванные атомной бомбой США в 1945 году. Это мероприятие ознаменовало начало трехдневного саммита.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, который председательствует на встрече и представляет избирателей Хиросимы, сделал ядерное разоружение ключевым пунктом повестки дня саммита на фоне ядерного шантажа России в ее войне против Украины и быстрого наращивания ядерных сил Китая.

Президент США Джо Байден - второй действующий лидер Штатов, ступивший в Хиросиму. Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Канады Джастин Трюдо совершали первые визиты в Хиросиму действующих лидеров своих стран.

Лидеры G7 в Хиросиме 19 мая (фото: english.kyodonews.net)

Премьер Японии Кисида перед этим уже встретился с Байденом, а также провел переговоры с Сунаком.

"Альянс Японии и США является основой мира и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы очень приветствуем стремительное развитие сотрудничества", - сказал Кисида в обращении к Байдену во вступительном слове, передает The Diplomat.

Американский президент, в свою очередь, отметил, что когда их страны "стоят вместе - мы становимся сильнее".

Премьер-министр Великобритании прибыл в Японию ранее в четверг и посетил корабль JS Izumo, который может нести вертолеты и истребители, способные взлетать и садиться вертикально.

Во время двусторонней встречи в четверг Сунак и Кисида объявили о заключении ряда новых соглашений в широком спектре областей, включая оборону, чистую энергию, кибербезопасность и полупроводники.

"Соглашение в Хиросиме позволит нам активизировать сотрудничество между нашими вооруженными силами, вместе развивать нашу экономику и развивать наш передовой опыт в области науки и техники. Это знаменует новый захватывающий этап в процветающем партнерстве Великобритании и Японии", - отметил Сунак.

Повестка дня на саммите

Выступая перед журналистами на борту Air Force One, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что будут "обсуждения о поле боя" в Украине и о "положении о санкциях и шагах, которые G-7 предпримет коллективно".

Кроме того, как ожидается, лидеры "Большой семерки" и приглашенные гости из нескольких других стран обсудят ситуацию с Китаем на фоне растущих опасений, что Пекин может попытаться атаковать Тайвань. Также обсудят тему ядерной программы Северной Кореи и серию ее недавних ракетных испытаний.

Так, во время встречи в Хиросиме Кисида надеется привлечь внимание к рискам распространения ядерного оружия.

Лидеры должны обсудить усилия по укреплению мировой экономики и решению проблемы роста цен по всему миру, особенно в развивающихся странах Африки, Азии и Латинской Америки.

В G-7 входят Япония, США, Великобритания, Франция, Германия, Канада и Италия, а также Европейский союз. К участию в саммите в Хиросиме было приглашено множество других стран.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский не приедет в Хиросиму на саммит G7, однако будет участвовать во встрече лидеров "Большой семерки" в онлайн-формате 21 мая.

Также мы писали, что лидеры G7 хотят обсудить проведение мирного саммита по Украине.

Ранее сообщалось, что Британия намерена на саммите "Большой семерки" объявить о запрете на импорт российских драгоценных камней и алмазов, а также импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения.

Добавим, что в Белом доме озвучили планы на саммит "Большой семерки" и относительно усиления санкций против РФ.

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