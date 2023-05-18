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Зеленський не приїде до Хіросіми на саміт G7, - прем'єр Японії

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Четвер 18 травня 2023 17:21
Зеленський не приїде до Хіросіми на саміт G7, - прем'єр Японії Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, не поїде у Хіросіму на саміт G7, який відбудеться 19-21 травня.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Глава японського уряду зазначив, що український президент братиме участь у зустрічі лідерів "Великої сімки" в онлайн-форматі у неділю, 21 травня.

Також Кісіда додав, що він провів переговори з президентом США Джо Байденом у Хіросімі. Лідери домовилися про продовження санкцій проти Росії та підтримку України.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква допустив, що Зеленський може приїхати до Хіросіми на саміт G7 і таке рішення залежить від ситуації на фронті.

Також ми писали, що лідери G7 хочуть обговорити проведення мирного саміту щодо України.

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Володимир Зеленський Японія G7 Саміт G7
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