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Санкції проти РФ посилять: у Білому домі озвучили плани на саміт "Великої сімки"

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П'ятниця 19 травня 2023 00:46
Санкції проти РФ посилять: у Білому домі озвучили плани на саміт "Великої сімки" Ілюстративне фото: на саміті G7 узгодять посилення санкцій проти РФ (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

На саміті "Великої сімки", що відбудеться у Хіросімі (Японія) та триватиме з 19 по 21 травня, США обіцяють продемонструвати нові кроки для економічної ізоляції РФ та послаблення спроможності країни-агресора вести війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

У заяві адміністрації американського президента зазначається, що прихильність Вашингтона до "подальшого закручування гайок стосовно Росії залишається такою ж твердою, як і торік".

У Білому домі пообіцяли продемонструвати:

  • "По-перше, деякі значні зусилля, спрямовані на те, щоб ще більше підірвати здатність Росії отримувати ресурси для своєї війни.
  • По-друге, ви побачите спроби закрити лазівки для ухилення.
  • По-третє, ви побачите подальші кроки щодо зниження залежності від російської енергії.
  • По-четверте, ви побачите зусилля, що продовжуються, з обмеження доступу Росії до міжнародної фінансової системи.
  • І, по-п'яте, ви побачите постійне зобов'язання тримати суверенні активи Росії знерухомленими до кінця війни".

Також у заяві йдеться про те, що всі члени G7 готуються до запровадження нових санкцій та експортного контролю.

"Я не вдаватимуся до подробиць того, що роблять партнери, але Сполучені Штати будуть розгортати власний суттєвий пакет. Отже, підсумок такий: ми посилюємо економічний тиск на Росію", - передали в прес-службі.

Американська сторона має намір продовжувати розширення експортного контролю, щоб РФ "було ще важче підтримувати свою військову машину".

"Серед іншого, це включає широке обмеження категорій товарів, що мають ключове значення для поля бою, а також відключення приблизно 70 організацій з Росії та третіх країн від отримання експорту з США шляхом додавання їх до чорного списку комерції", - розповіли в Білому домі. .

Крім того, буде оголошено понад 300 нових санкцій проти фізичних та юридичних осіб, судів та літаків, які "будуть спрямовані проти фінансових посередників, а також майбутніх енергетичних та добувних потужностей Росії та інших учасників, які допомагають підтримувати війну".

Це включатиме позначення в Європі, на Близькому Сході та в Азії, додали у прес-службі.

Також Штати мають намір поширити санкційні повноваження на додаткові сектори російської економіки, які є ключовими для її військово-промислового комплексу, і будуть введені нові обмеження, щоб РФ "не могла скористатися нашими послугами".

Раніше повідомлялося, що лідери країн "Великої сімки" (G7) обговорять на саміті в Японії, як відстежувати російську торгівлю алмазами з метою запровадження обмежень на пізнішому етапі.

РБК-Україна писало про те, що новий, 11-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ практично готовий, але до нього, ймовірно, не увійде заборона імпорту російського трубопровідного газу.

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