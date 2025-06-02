Світоліна - Швьонтек: де дивитися матч "Ролан Гаррос" і хто фаворит чвертьфіналу

У вівторок, 3 червня, на "Ролан Гаррос" українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє чвертьфінальний матч проти першої ракетки світу Іги Швьонтек. Це протистояння стане одним із найбільш очікуваних матчів турніру, адже обидві суперниці мають чимало досвіду на ґрунтовому покритті.

РБК-Україна розповідає, де і коли дивитися поєдинок, а також кому прогнозують перемогу.

Світоліна - Швьонтек: де і коли дивитися матч

Матч Світоліна - Швьонтек буде транслюватися на каналі Eurosport з українською аудіодоріжкою від MEGOGO.

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Початок ігрового дня заплановано на 12:00 за Києвом. Точний розклад з'явиться на офіційному сайті турніру безпосередньо 3 червня.

Світоліна - Швьонтек: прогноз на матч

Швьонте - чотириразова чемпіонка "Ролан Гаррос" - входить у матч як фаворитка, враховуючи її домінантну гру на ґрунті.

Однак Світоліна показує вражаючу форму та бойовий дух, що може зробити матч напруженим і непередбачуваним.

Форма Швьонтек на Ролан Гаррос 2025:

1-й раунд: перемога над Ребекою Шрамковою (6:-3, 6:3)

2-й раунд: перемога над Еммою Радукану (6:1, 6:2)

3-й раунд: перемога над Жаклін Крістіан (6:2, 7:5)

4-й раунд: перемога над Оленою Рибакіною (1:6, 6:3, 7:5)

Іга продовжує свою домінантну гру на Ролан Гаррос, де вона вже має 25 перемог поспіль і прагне стати першою жінкою в Відкриту еру, яка виграє турнір чотири рази поспіль.

Форма Світоліної на Ролан Гаррос 2025:

1-й раунд: перемога над Зейнеп Сонмез (6:1, 6:1)

2-й раунд: перемога над Анною Бондар (7:6, 7:5)

3-й раунд: перемога над Бернардою Перою (7:6, 7:6)

4-й раунд: перемога над Жасмін Паоліні (4:6, 7:6, 6:1)

Українка демонструє вражаючу стійкість, зокрема, врятувавши три матч-боли у матчі проти Паоліні. Це її п'ятий вихід до чвертьфіналу на Ролан Гаррос.

У особистих зустрічах Швьонтек веде з рахунком 3:1. Однак Світоліна перемогла польку у їхньому останньому матчі на Вімблдоні 2023 року.

Аналітики та прогностичні моделі віддають перевагу польській тенісистці. Згідно з даними Stats Insider, Швйонтек має 76% ймовірності перемоги в цьому поєдинку

Хто переможе - Світоліна чи Швьонтек: прогноз від РБК-Україна

Нестабільні результати полячки у травні та несподіваний виліт на попередньому турнірі створюють шанс для Еліни. Українка демонструє найкращу форму на ґрунті за останні роки та має кращі цифри за реалізацією брейк-поїнтів і повернення.

Матч точно буде напруженим і цікавим. Однак, є висока ймовірність, що він завершиться в трьох сетах не на користь Світоліної.