Свитолина завершила сезон в статусе шестой ракетки мира

Фото: Элина Свитолина (wtatennis.com)

С личным рекордом завершает свой год Даяна Ястремская

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила сезон 2019 года на шестой строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоговый список за 4 ноября, опубликованный на официальном сайте организации.

Накануне украинка уступила первой ракетке мира австралийке Эшли Барти в финале Итогового турнира WTA, что позволило ей улучшить свое положение по сравнению с предыдущим рейтингом на две строчки.

Элина третий год подряд завершает сезон в топ-10. Прошлый сезон Свитолина заканчивала на четвертой строчке, а в 2017 году также была шестой по итогам года.

В текущем сезоне Свитолина не выиграла ни одного титула. Она 5 раз останавливалась в полуфинале (Доха, Дубай, Индиан-Уэллс, Уимблдон и US Open).

С личным рекордом завершает свой сезон и вторая ракетка Украины Даяна Ястремская, которая дебютировала на малом Итоговом турнире WTA, - 22 место. Также в этом сезоне она выиграла два турнира (Хуахин, Страсбург). Этот год 19-летняя украинка начинала на 59 строчке.

Третья ракетка Украины Леся Цуренко, не выступавшая на турнирах из-за травмы с конца июля, завершила год на 70 позиции. Она досрочно была вынуждена завершить сезон.