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Свитолина не смогла защитить титул чемпионки Итогового турнира

Новости » Спорт     03.11.2019 - 15:11
Свитолина не смогла защитить титул чемпионки Итогового турнира
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

Украинка проиграла первой ракетке мира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла защитить титул чемпионки Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в этом году в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщается в Twitter турнира.

Украинская теннисистка, занимающая восьмое место в рейтинге WTA, в финале уступила первой ракетке мира Эшли Барти из Австралии в двух сетах - 4:6, 3:6. Матч продлился полтора часа.

Интересно, что Барти впервые обыграла Свитолину. Ранее теннисистки встречались друг с другом пять раз и во всех матчах победу одерживала украинка.

На нынешнем розыгрыше в Шэньчьжэне Свитолина в групповом этапе победила Каролину Плишкову, Симону Халеп и Софию Кенин, а в полуфинале справилась с Белиндой Бенчич.

В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, Свитолина победила американку Слоан Стивенс.

В 2017 году Элина не смогла пробиться в полуфинал, завершив выступление после матчей в группе: украинка проиграла Каролин Гарсии и будущей чемпионке Каролин Возняцки и одержала победу над Симоной Халеп.

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