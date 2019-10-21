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Свитолина потеряла четыре позиции в рейтинге WTA

Новости » Спорт    21.10.2019 - 11:07
Свитолина потеряла четыре позиции в рейтинге WTA
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

Ястремская вернулась в топ-25

Первая ракетка Украины Элина Свитолина потеряла четыре позиции и теперь занимает восьмое место в обновленном за 21 октября рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.

На прошлой неделе украинка вылетела с Кубка Кремля во втором круге. В мировой классификации ее опередили победительница турнира в Москве Белинда Бенчич (Швейцария), а также Бьянка Андрееску (Канада), Симона Халеп (Румыния) и Петра Квитова (Чехия).

В свою очередь вторая ракетка Украины Даяна Ястремская показала прогресс в четыре позиции, расположившись на 24 строчке. Украинка примет участие в малом Итоговом турнире WTA Elite Trophy, который стартует завтра, 22 октября, в китайском Чжухае.

Другие украинки в топ-200 Леся Цуренко, которая продолжает не выступать из-за травмы, занимает 71 позицию (1), Екатерина Козлова - 84 (-2), Катарина Завацкий - 117 (-1), Марта Костюк - 150 (+12), Ангелина Калинина - 189 (-14).

Экс-первая ракетка Украины Долгополов вернется на корт в 2020 году Ястремская выбила из турнира Кубок Кремля действующую чемпионку
Новости Украины рейтингТеннисЭлина Свитолина
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