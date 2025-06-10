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Світоліна й Костюк у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг: з ким і коли зіграє збірна України

Фото: Лідер збірної України – Еліна Світоліна (ФТУ)
Автор: Андрій Костенко

Жіноча збірна України з тенісу восени продовжить боротьбу за головний жіночий командний трофей – Кубок Біллі Джин Кінг. За результатами жеребкування фінального етапу турніру, "синьо-жовті" в чвертьфіналі зіграють з національною командою Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Перші суперниці "синьо-жовтих"

Фінальна частина Кубка Біллі Джин Кінг-2025 проходитиме з 16 по 21 вересня у Шеньчжені (Китай). Участь у ній цього року візьмуть лише вісім найкращих збірних, тоді як у минулому сезоні в основній сітці змагалися 12 команд.

Збірна України, як вперше в історії пробилась у фінал, стартує в чвертьфіналі матчем проти іспанок. Поєдинок відбудеться 17 вересня, початок – о 12:00 за київським часом.

Формат фіналу передбачає матчі на вибування, де кожна зустріч складатиметься з двох одиночних поєдинків та, за потреби, парного матчу. Команда, яка здобуде дві перемоги, проходить далі.

Кубок Біллі Джин Кінг-2025, чвертьфінальні пари (у дужках – номери сіяних команд):

  • Італія (1) – Китай
  • Велика Британія (2) – Японія
  • США (3) – Казахстан
  • Іспанія (4) – Україна

У разі перемоги над Іспанією, українки вийдуть до півфіналу, де зустрінуться з переможцем пари Італія – Китай. Зазначимо, що італійки – чинні чемпіонки турніру.

Що відомо про збірну Іспанії

Збірна Іспанії є п'ятиразовим переможцем змагань (1991, 1993, 1994, 1995, 1998 роки), а також шість разів брала участь у фіналі.

У сезоні-2024 у фінальному етапі вона вже в першому раунді поступились збірній Польщі (0:2).

У поточному сезоні під прапорами національної команди грають найсильніші іспанські тенісистки.

Топ-5 тенісисток Іспанії:

  1. Паула Бадоса  (№9 WTA)
  2. Джессіка Бусас Манейро (№59 WTA)
  3. Нурія Паррісас Діас  (№104 WTA)
  4. Крістіна Букша (№112 WTA)
  5. Сара Соррібес Тормо (№136 WTA)

Останні матчі збірної України

У квітні 2025 року українська команда виступала в групі E кваліфікаційного етапу, що проходив у Радомі (Польща).

За збірну України грали дві перші тенісистки національного рейтингу – Еліна Світоліна (№13 WTA) та Марта Костюк (№26 WTA), найкраща вітчизняна пара – Людмила та Надія Кіченок. У якості запасної діяла 11-та ракетка України – Катаріна Завацька (№340 WTA).

У матчах кваліфікації українки перемогли збірні Польщі (3:0) та Швейцарії (2:1).

Ці перемоги та вихід у фінал дозволили нашій команді піднятися в рейтингу національних збірних на вісім позицій. Зараз "синьо-жовті" – 11-ті в світі.

Раніше розповіли, чому Світоліна – №1 серед українських тенісисток.

Також ми писали, що Світоліну номінували на престижну міжнародну премію за виступи під українським прапором.

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ТенісЗбірна УкраїниЕліна СвітолінаМарта Костюк