Світоліна й Костюк у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг: з ким і коли зіграє збірна України

Перші суперниці "синьо-жовтих"

Фінальна частина Кубка Біллі Джин Кінг-2025 проходитиме з 16 по 21 вересня у Шеньчжені (Китай). Участь у ній цього року візьмуть лише вісім найкращих збірних, тоді як у минулому сезоні в основній сітці змагалися 12 команд.

Збірна України, як вперше в історії пробилась у фінал, стартує в чвертьфіналі матчем проти іспанок. Поєдинок відбудеться 17 вересня, початок – о 12:00 за київським часом.

Формат фіналу передбачає матчі на вибування, де кожна зустріч складатиметься з двох одиночних поєдинків та, за потреби, парного матчу. Команда, яка здобуде дві перемоги, проходить далі.

Кубок Біллі Джин Кінг-2025, чвертьфінальні пари (у дужках – номери сіяних команд):

Італія (1) – Китай

Велика Британія (2) – Японія

США (3) – Казахстан

Іспанія (4) – Україна

У разі перемоги над Іспанією, українки вийдуть до півфіналу, де зустрінуться з переможцем пари Італія – Китай. Зазначимо, що італійки – чинні чемпіонки турніру.

Що відомо про збірну Іспанії

Збірна Іспанії є п'ятиразовим переможцем змагань (1991, 1993, 1994, 1995, 1998 роки), а також шість разів брала участь у фіналі.

У сезоні-2024 у фінальному етапі вона вже в першому раунді поступились збірній Польщі (0:2).

У поточному сезоні під прапорами національної команди грають найсильніші іспанські тенісистки.

Топ-5 тенісисток Іспанії: