Свитолина и Костюк в финале Кубка Билли Джин Кинг: с кем и когда сыграет сборная Украины

Первые соперницы "сине-желтых"

Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг-2025 пройдет с 16 по 21 сентября в Шэньчжэне (Китай). Участие в ней в этом году примут лишь восемь лучших сборных, тогда как в прошлом сезоне в основной сетке соревновались 12 команд.

Сборная Украины, которая впервые в истории пробилась в финал, стартует в четвертьфинале матчем против испанок. Поединок состоится 17 сентября, начало - в 12:00 по киевскому времени.

Формат финала предусматривает матчи на выбывание, где каждая встреча будет состоять из двух одиночных поединков и, при необходимости, парного матча. Команда, которая одержит две победы, проходит дальше.

Кубок Билли Джин Кинг-2025, четвертьфинальные пары (в скобках - номера сеяных команд):

Италия (1) - Китай

Великобритания (2) - Япония

США (3) - Казахстан

Испания (4) - Украина

В случае победы над Испанией, украинки выйдут в полуфинал, где встретятся с победителем пары Италия - Китай. Отметим, что итальянки - действующие чемпионки турнира.

Что известно о сборной Испании

Сборная Испании является пятикратным победителем соревнований (1991, 1993, 1994, 1994, 1995, 1998 годы), а также шесть раз участвовала в финале.

В сезоне-2024 в финальном этапе она уже в первом раунде уступили сборной Польши (0:2).

В текущем сезоне под флагом национальной команды играют сильнейшие испанские теннисистки.

Топ-5 теннисисток Испании: