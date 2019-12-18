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Свитолина вышла в финал голосования за лучший удар года WTA

Новости » Спорт     18.12.2019 - 09:41
Свитолина вышла в финал голосования за лучший удар года WTA
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

На награду претендуют еще три теннисистки

Первая ракетка Украины Элина Свитолина попала в список финалисток в номинации "Лучший удар года" по версии Женской теннисной Ассоциации (WTA). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В голосовании представлен резаный удар Элины, который она исполнила во время матча второго тура на Итоговом турнире WTA против румынки Симоны Халеп (7:5, 6:3). Он был признан лучшим ударом октября.

На победу в финальном голосовании также претендуют удары в исполнении той же Симоны Халеп, Патриции Марии Тиг (Румыния) и Иги Свентек (Польша).

Отдать свой голос можно по этой ссылке.

Кроме того, Свитолина претендует на звание Fan Favorite, в котором поклонники выбирают самую любимую теннисистку в завершившемся сезоне. В состав претенденток также вошла и вторая ракетка Украины Даяна Ястремская. Всего на победу в номинации WTA Fan Favorite претендуют 29 теннисисток.

Победительниц во все номинациях назовут 20 декабря.

Напомним, Свитолина завершила сезон 2019 года на шестой строчке рейтинга WTA.

Новый она начнет на турнире в Брисбене. Спортсменка включена в основную сетку Australian Open-2020, а также впервые в своей карьере выступит на турнире в Мексике.

Вторая ракетка Украины претендует на звание новичок года WTA Свитолина не смогла защитить титул чемпионки Итогового турнира
Новости Украины ТеннисЭлина Свитолинаголосование
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