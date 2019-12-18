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Світоліна вийшла у фінал голосування за кращий удар року WTA

Новини » Спорт     18.12.2019 - 09:41
Світоліна вийшла у фінал голосування за кращий удар року WTA
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

На нагороду претендують ще три тенісистки

Перша ракетка України Еліна Світоліна потрапила до списку фіналісток у номінації "Найкращий удар року" за версією Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

У голосуванні представлений різаний удар Еліни, який вона виконала під час матчу другого туру на Підсумковому турнірі WTA проти румунки Сімони Халеп (7:5, 6:3). Він був визнаний кращим ударом жовтня.

На перемогу у фінальному голосуванні також претендують удари у виконанні тієї ж Сімони Халеп, Патричії Марії Циг (Румунія) та Іги Свьонтек (Польща).

Віддати свій голос можна за цим посиланням.

Окрім того, Світоліна претендує на звання Fan Favorite, в якому шанувальники обирають найулюбленішу тенісистку в сезоні, що завершився. До складу претенденток також увійшла і друга ракетка України Даяна Ястремська. Всього на перемогу в номінації WTA Fan Favorite претендують 29 тенісисток.

Переможниць в усі номінаціях назвуть 20 грудня.

Нагадаємо, Світоліна завершила сезон 2019 року на шостому рядку рейтингу WTA.

Новий вік вона почне на турнірі в Брісбені. Спортсменка включена в основну сітку Australian Open-2020, а також вперше у своїй кар'єрі виступить на турнірі в Мексиці.

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