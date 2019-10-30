Свитолина стала первой полуфиналисткой Итогового турнира WTA

Украинка выиграла второй матч кряду
Первая ракетка Украины и 8 в мире Элина Свитолина обыграла румынку Симону Халеп в матче второго тура Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщается в Twitter соревнований.
Украинка справилась с пятой в рейтинге WTA в двух сетах - 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут.
@ElinaSvitolina defeats Halep in two dramatic sets, 7-5, 6-3, at the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/aj5zCa596g— WTA (@WTA) October 30, 2019
В первом туре Элина победила чешку Каролину Плишкову, а Симона оказалась сильнее канадки Бьянки Андрееску.
Таким образом, Свитолина досрочно обеспечила себе место в полуфинале как победительница группы. В последнем матче группового этапа украинка сыграет с представительницей Канады. Игра состоится послезавтра, 1 ноября, не ранее 11:00 по киевскому времени.
Defending champion @ElinaSvitolina advances to the @SHISEIDO_corp @WTAFinals semifinals with straight-set victory over Simona Halep --> https://t.co/lNooNymYUF pic.twitter.com/pEwNds22cj— WTA (@WTA) October 30, 2019
Сегодня в рамках группы также свой поединок проведут Андрееску и Плишкова.
Напомним, Свитолина защищает статус действующей чемпионки этого турнира. В прошлом году в Сингапуре в финале она обыграла американку Слоан Стивенс.
Призовой фонд нынешнего года в Шэньчжэне является рекордным в истории турнира - 14 млн доларов.