Свитолина и Ястремская сыграют на первом в сезоне турнире WTA Premier

Фото: Элина Свитолина (usopen.org)

Организаторы опубликовали заявочный список основной сетки

Первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Даяна Ястремская заявлены на первый в новом сезоне турнир WTA серии Premier, который пройдет в австралийском Брисбене. Об этом сообщает официальный Twitter соревнований.

Кроме украинских теннисисток на турнир заявлены еще 22 спортсменки. Из первой десятки рейтинга WTA в заявке шесть теннисисток. Кроме Свитолиной это: Эшли Барти, Каролина Плишкова, Наоми Осака, Петра Квитова и Кики Бертенс.

Также организаторы назвали первую обладательницу wild card, которой стала американка Винус Уильямс.

The Brisbane International full field has landed, and there’s some big names in the mix this January #BrisbaneTennis pic.twitter.com/kvPcxf2tAK — #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) November 26, 2019

Свитолина является шестой ракеткой мира, а Ястремская занимает 22 место в рейтинге лучших теннисисток WTA.

Турнир в Брисбене станет первым хардовым соревнованием серии Premier в сезоне 2020 года. Турнир пройдет с 6 по 12 января.

Напомним, Свитолина впервые в своей карьере выступит на турнире в Мексике. Украинка примет участие в Abierto GNP Seguros, который пройдет со 2 по 8 марта 2020 года в Монтерреей.