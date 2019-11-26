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Свитолина и Ястремская сыграют на первом в сезоне турнире WTA Premier

Новости » Спорт     26.11.2019 - 12:47
Свитолина и Ястремская сыграют на первом в сезоне турнире WTA Premier
Фото: Элина Свитолина (usopen.org)

Организаторы опубликовали заявочный список основной сетки

Первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Даяна Ястремская заявлены на первый в новом сезоне турнир WTA серии Premier, который пройдет в австралийском Брисбене. Об этом сообщает официальный Twitter соревнований.

Кроме украинских теннисисток на турнир заявлены еще 22 спортсменки. Из первой десятки рейтинга WTA в заявке шесть теннисисток. Кроме Свитолиной это: Эшли Барти, Каролина Плишкова, Наоми Осака, Петра Квитова и Кики Бертенс.

Также организаторы назвали первую обладательницу wild card, которой стала американка Винус Уильямс.

Свитолина является шестой ракеткой мира, а Ястремская занимает 22 место в рейтинге лучших теннисисток WTA.

Турнир в Брисбене станет первым хардовым соревнованием серии Premier в сезоне 2020 года. Турнир пройдет с 6 по 12 января.

Напомним, Свитолина впервые в своей карьере выступит на турнире в Мексике. Украинка примет участие в Abierto GNP Seguros, который пройдет со 2 по 8 марта 2020 года в Монтерреей.

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