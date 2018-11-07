Свитолина претендует на звание лучшей теннисистки WTA в октябре

Фото: в октябре Свитолина стала победительницей итогового турнира WTA

Украинка также претендует на победу в номинации "Удар месяца"

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина претендует на звание лучшей теннисистки WTA в октября. Об этом сообщает пресс-служба оранизации.

Кроме украинки на это звание претендуют американка Слоан Стивенс, датчанка Каролина Возняцки и представительница Беларуси Арина Соболенко.

Также украинская теннисистка борется за победу в категории "Удар месяца", где с ней соперничают Кики Бертенс (Нидерланды), Ван Цян (Китай), Каролин Возняцки (Дания), Эшли Барти (Австралия) и Унс Джабир (Тунис).

Голосование по номинациям завершится 8 ноября. Победительницы будут объявлены 9 ноября.

Напомним, в октябре Свитолина стала победительницей итогового турнира WTA.