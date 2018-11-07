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Свитолина претендует на звание лучшей теннисистки WTA в октябре

Новости » Спорт    07.11.2018 - 11:12
Фото: в октябре Свитолина стала победительницей итогового турнира WTA
Фото: в октябре Свитолина стала победительницей итогового турнира WTA

Украинка также претендует на победу в номинации "Удар месяца"

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина претендует на звание лучшей теннисистки WTA в октября. Об этом сообщает пресс-служба оранизации.

Кроме украинки на это звание претендуют американка Слоан Стивенс, датчанка Каролина Возняцки и представительница Беларуси Арина Соболенко. 

 

Также украинская теннисистка борется за победу в категории "Удар месяца", где с ней соперничают Кики Бертенс (Нидерланды), Ван Цян (Китай), Каролин Возняцки (Дания), Эшли Барти (Австралия) и Унс Джабир (Тунис).

 

Голосование по номинациям завершится 8 ноября. Победительницы будут объявлены 9 ноября.

Напомним, в октябре Свитолина стала победительницей итогового турнира WTA.

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