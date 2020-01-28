Ястремская не будет защищать чемпионский титул на турнире в Таиланде

Фото: Даяна Ястремская (twitter.com/WTA)

Вторая ракетка Украины заявлена на матчи Кубка Федерации

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская отказалась от участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в таиландском городе Хуахин, где в прошлом году стала чемпионкой. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

На следующей неделе Ястремская в составе сборной Украины заявлена на матчи Кубка Федерации. В рамках первой группы Евро-Африканской зоны украинские теннисистки 6 февраля сыграют с Болгарией, а 7 февраля - с Хорватией. Оба поединка начнутся в 16:00 по киевскому времени.

В феврале Даяна планирует выступить на турнире WTA серии Premier в Дубае (17-23 февраля) и Premier 5 в Дохе (24 февраля - 01 марта).

В 2019 году Ястремская выиграла в Хуахине свой второй титул WTA, обыграв в драматичном финале австралийку Айлу Томлянович. Соревнования в Таиланде в этом году пройдут с 10 по 18 февраля. Призовой фонд составляет 251,75 тысяч долларов.

Напомним, украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила во втором круге турнира Большого шлема Australian Open датчанке Каролине Возняцки и покинула соревнования в одиночном разряде.