Фото: Элина Свитолина (wtatennis.com)

В финале украинка обыграла Слоан Стивенс из США

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей итогового турнира WTA 2018 года в Сингапуре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте теннисной организации.

В финале итогового турнира WTA 2018 Элина встретилась с американкой Слоан Стивенс.

Первый сет Элина Свитолина уступила 3:6. Во втором и третьем сете она сделала по 3 брейка и победила Стивенс со счетом 6:2.

Для победы Свитолиной понадобилось 2:00 23 минуты.

Элина Свитолина стала первой Украинской, которая выиграла Итоговый турнир WTA.

Ранее теннисистки встречались трижды. Теперь счет в их личном противостоянии 2-2.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в Финал Итогового турнира. В полуфинальном матче против Бертенс она выбрала классический стиль игры - от защиты.

Свитолина при счете 5: 4 отыграла два брейк-поинты и взяла матч, 6: 4. В последнем гейме Свитолина получила лишь одно очко активными действиями, все остальные - непринужденные ошибки соперницы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 25 октября первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал Итогового турнира WTA в Сингапуре. Украинка таким образом гарантировала себе выход из Белой группы