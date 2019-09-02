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Свитолина впервые в карьере прошла в 1/4 финала US Open

Новости » Спорт    02.09.2019 - 09:23
Свитолина впервые в карьере прошла в 1/4 финала US Open
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

И стала первой украинкой, которая вышла в четвертьфиналы всех турниров Grand Slam

Пятая ракетка мира Элина Свитолина обыграла американку Мэдисон Киз и впервые в карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Поединок продлился 1 час и 16 минут и завершился со счетом 7:5, 6:4.

Эта победа принесла 24-летней украинке путевку в ее дебютный четвертьфинал на Открытом чемпионате США, где сыграет против британки Йоханны Конты (WTA 16), у которой выиграла в их всех 4 прошлых матчах. В последний раз девушки встречались в прошлом сезоне на турнире в Канаде.

Кроме того, Свитолина стала первой представительницей Украины, которой удалось пройти в четвертьфиналы всех турниров "Больших шлемов" (Grand Slam). Ранее среди украинцев максимально близким к подобному результату был Андрей Медведев. Он выходил в четвертьфиналы на 3 из 4 мэйджоров (все, кроме Уимблдона).

Напомним, в этом году Свитолина, оформив путевку в полуфинал Уимблдонского турнира, установила личный и национальный рекорд в женском одиночном разряде.

Свитолина обыграла Винус Уильямс и прошла в третий круг US Open Свитолина впервые с марта вернулась в топ-5 рейтинга WTA
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