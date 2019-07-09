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Свитолина впервые пробилась в полуфинал Уимблдона

Новости » Спорт    09.07.2019 - 18:52
Свитолина впервые пробилась в полуфинал Уимблдона
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/Wimbledon)

Украинка в двух сетах обыграла чешку Каролину Мухову

Первая ракетка Украины Элина Свитолина установила личный и национальный рекорд в женском одиночном разряде, оформив путевку в полуфинал Уимблдона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

В четвертьфинале турнира восьмая ракетка мира в двух сетах обыграла чешку Каролину Мухову со счетом 7:5, 6:4.

Ранее теннисистки встречались между собой лишь раз. Победу тогда также одержала Свитолина.

В полуфинале Элина сыграет с Симоной Халеп. Матч состоится 11 июля. 

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