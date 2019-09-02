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Світоліна вперше в кар'єрі пройшла в 1/4 фіналу US Open

Новини » Спорт    02.09.2019 - 09:23
Світоліна вперше в кар'єрі пройшла в 1/4 фіналу US Open
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

І стала першою українкою, яка вийшла в чвертьфінал всіх турнірів Grand Slam

П'ята ракетка світу Еліна Світоліна обіграла американку Медісон Кіз і вперше в кар'єрі вийшла у чвертьфінал Відкритого чемпіонату США (US Open). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Поєдинок тривав 1 годину і 16 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:4.

Ця перемога принесла 24-річній українці путівку в її дебютний чвертьфінал на Відкритому чемпіонаті США, де зіграє проти британки Йоханни Конти (WTA 16), у якій виграла в їх всіх 4 минулих матчах. В останній раз дівчата зустрічалися в минулому сезоні на турнірі в Канаді.

Крім того, Світоліна стала першою представницею України, якій вдалося пройти в чвертьфінал всіх турнірів "Великих шоломів" (Grand Slam). Раніше серед українців максимально близьким до подібного результату був Андрій Медведєв. Він виходив в чвертьфінал на 3 з 4 мейджорів (все, крім Вімблдону).

Нагадаємо, цього року Світоліна, оформивши путівку в півфінал Вімблдонського турніру, встановила особистий і національний рекорд у жіночому одиночному розряді.

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