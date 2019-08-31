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Свитолина выбила Ястремскую в матче за выход в четвертой круг US Open

Новости » Спорт    31.08.2019 - 09:58
Свитолина выбила Ястремскую в матче за выход в четвертой круг US Open
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

В ночь с пятницы на субботу состоялось украинское дерби

Первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Даяна Ястремская в ночь на субботу, 31 августа, сошлись в противостоянии в рамках 1/16 финала Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Встреча двух представительниц Одессы завершилась уверенной победой 5 в мировой классификации Свитолиной над 32 номер мирового рейтинга Ястремской. Поединок продолжался всего лишь 55 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:0.

На стадии 1/8 финала Элина теперь будет противостоять американке Мэдиссон Киз, которая ночью также в двух сетах разобралась с соотечественницей Софией Кенин. Матч Свитолиной против Киз состоится завтра, 1 сентября.

Отметим, что 24-летняя украинка третий год подряд выступит в четвертом круге US Open.

Ранее Свитолина дважды брала верх в матчах с соотечественницами в основной сетке "Больших шлемов" (Grand Slam). В 2018 году она обыграла Марту Костюк на Открытом чемпионате Австралии, а в нынешнем на отказе из-за проблем со здоровьем прошла Катерину Козлову на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros).

Напомним, 19-летняя Ястремская стала второй ракеткой Украины, обойдя Лесю Цуренко в рейтинге WTA по итогам Уимблдона.

Свитолина впервые с марта вернулась в топ-5 рейтинга WTA Костюк не сыграет на последнем в сезоне турнире "Большого шлема"
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