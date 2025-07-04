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Свитолина вылетела с "Уимблдона": украинка не справилась с 23-й ракеткой мира

Пятница 04 июля 2025 21:55
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Свитолина вылетела с "Уимблдона": украинка не справилась с 23-й ракеткой мира Элина Свитолина (фото: facebook.com/elinasvitolinaofficial)
Автор: Екатерина Урсатий

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прекратила борьбу на Уимблдонском турнире 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

Подробности матча

В третьем раунде травяного мэйджора украинская теннисистка уступила бельгийке Элизе Мертенс, которая занимает 23-ю строчку в мировом рейтинге.

Поединок завершился со счетом 6:1, 7:6(4) в пользу Мертенс. Встреча продолжалась 1 час и 41 минуту.

Это была девятая личная дуэль между соперницами. До этого Свитолина имела преимущество в очных встречах - пять побед против трех.

Однако на этот раз Мертенс уверенно переиграла украинку, взяв лишь один брейк, но реализовав ключевые моменты во втором сете.

В следующем круге бельгийка встретится с победительницей матча между первой ракеткой мира Ариной Сабаленко и британкой Эммой Радукану (№40 WTA).

Как выступала Свитолина на турнире

На пути к третьему раунду "Уимблдона" Элина обыграла Анну Бондарь из Венгрии (№75) в стартовом круге. Затем без проблем разобралась с белоруской Александрой Саснович (№107 WTA).

После поражения Свитолиной, среди украинок в одиночном разряде на "Уимблдоне"-2025 осталась лишь Даяна Ястремская. Она 5 июля сыграет матч третьего раунда против представительницы Испании Джессики Бузас Манейро.

Ранее писали о гламурной теннисистке из Украины, которая завоевала мировую прессу.

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