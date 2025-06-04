Світоліна та інші українки отримали на "Ролан Гаррос" рекордні призові: відомі точні суми

Як виросли суми

Справа у тому, що призовий фонд турніру зріс на 5,21 відсотка у порівнянні з минулим роком. Збільшення торкнулося усіх стадій – від кваліфікації до фіналів.

Так чемпіони одиночних змагань серед чоловіків і жінок отримають по 2,55 мільйона євро. А в парних розрядах переможці поділять 590 тисяч євро на двох.

За участь у першому раунді основної сітки кожен тенісист отримав 78 тисяч євро. Учасникам кваліфікації була гарантована 21 тисяча, а ті, хто пройшли відбір, додатково заробили ще 43 тисячі.

Загалом організатори "Ролан Гаррос" четвертий сезон поспіль збільшують призові: за цей час суми виросли на понад 60 відсотків.

Що отримали українки

Тож, виходячи з названих цифр, українські тенісистки, які на цьогорічному турнірі встановили національне досягнення, отримають на власні банківські рахунки такі суми.

Найбільший грошовий приз дістанеться Еліні Світоліній (№14 WTA), яка зупинилась у чвертьфіналі одиночного турніру – 440 тисяч євро.

Даяна Ястремська (№48 WTA) та Юлія Стародубцева (№81 WTA), які пробилися до третього раунду, заробили по 168 тисяч євро. Окрім того, Ястремська отримає 8 750 євро за участь у першому колі парного розряду, а Стародубцева – 13 750 євро за вихід у друге коло в парі.

Ангеліна Калініна (№113 WTA), яка дійшла до другого раунду, заробила 117 тисяч євро, а також 8 750 євро за гру в першому колі парного турніру.

Марта Костюк (№26 WTA) та Анастасія Соболєва (№230 WTA), які завершили боротьбу вже після першого раунду одиночного розряду, поповнили свій рахунок на 78 тисяч євро кожна.

Людмила Кіченок за вихід в чвертьфінал у міксті отримає 40 тисяч євро до яких додасть 8 750 – за участь у першому колі в жіночій парі.

А її сестра Надія Кіченок, яка зіграла лише один матч у жіночому парному розряді, обмежиться 8 750 євро.