Свитолина и другие украинки получили на "Ролан Гаррос" рекордные призовые: известны точные суммы

Как выросли суммы

Дело в том, что призовой фонд турнира вырос на 5,21 процента по сравнению с прошлым годом. Увеличение коснулось всех стадий - от квалификации до финалов.

Так чемпионы одиночных соревнований среди мужчин и женщин получат по 2,55 миллиона евро. А в парных разрядах победители поделят 590 тысяч евро на двоих.

За участие в первом раунде основной сетки каждый теннисист получил 78 тысяч евро. Участникам квалификации была гарантирована 21 тысяча, а те, кто прошли отбор, дополнительно заработали еще 43 тысячи.

В целом организаторы "Ролан Гаррос" четвертый сезон подряд увеличивают призовые: за это время суммы выросли более чем на 60 процентов.

Что получили украинки

Исходя из названных цифр, украинские теннисистки, которые на нынешнем турнире установили национальное достижение, получат на собственные банковские счета такие суммы.

Самый большой денежный приз достанется Элине Свитолиной (№14 WTA), которая остановилась в четвертьфинале одиночного турнира - 440 тысяч евро.

Даяна Ястремская (№48 WTA) и Юлия Стародубцева (№81 WTA), которые пробились в третий раунд, заработали по 168 тысяч евро. Кроме того, Ястремская получит 8 750 евро за участие в первом круге парного разряда, а Стародубцева - 13 750 евро за выход во второй круг в паре.

Ангелина Калинина (№113 WTA), которая дошла до второго раунда, заработала 117 тысяч евро, а также 8 750 евро за игру в первом круге парного турнира.

Марта Костюк (№26 WTA) и Анастасия Соболева (№230 WTA), которые завершили борьбу уже после первого раунда одиночного разряда, пополнили свой счет на 78 тысяч евро каждая.

Людмила Киченок за выход в четвертьфинал в миксте получит 40 тысяч евро к которым добавит 8 750 - за участие в первом круге в женской паре.

А ее сестра Надежда Киченок, сыгравшая лишь один матч в женском парном разряде, ограничится 8 750 евро.