Свитолина сыграет с Сереной Уильямс в 1/2 финала US Open

Фото: Серена Уильямс (twitter.com/WTA)

Поединок состоится в четверг, 5 сентября

Американка Серена Уильямс (8 в мировом рейтинге) обыграла китаянку Ван Цян (18) и вышла в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Женской теннисной ассоциации (WTA).

Для победы бывшей первой ракетке мира хватило 44 минут. Поединок завершился со счетом 6:1, 6:0.

.@serenawilliams earns her 100th @usopen win in emphatic fashion, ousting Wang Qiang to advance to the semifinals --> https://t.co/K7Lrqrt7rL pic.twitter.com/QzpEjm8qUX — WTA (@WTA) September 4, 2019

В полуфинале Серена встретится с первой ракеткой Украины и пятой в мировой кларификации Элиной Свитолиной, которая в своем полуфинале в двух сетах обыграла британку Джоанну Конту. До этого украинка победила сестру Серены - Винус Уильямс.

Матч Свитолиной и Серены состоится в четверг, 5 сентября, не ранее 23:00 по киевскому времени.

Ранее соперницы встречались 5 раз, и 4 матча завершились победой американки. Последняя их встреча состоялась еще в 2016 году на Олимпийских играх, когда Элина отпраздновала пока единственную победу над именитой соперницей.

Напомним, в этом году Свитолина, оформив путевку в полуфинал Уимблдонского турнира, установила личный и национальный рекорд в женском одиночном разряде.