Свитолина впервые вышла в полуфинал US Open

В четверть финале соревнований Свитолина обыграла британку Джоанну Конту

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал заключительного в сезоне турнира Открытого чемпионата Соединенных Штатов Америки по теннису (US Open). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение US Open в Twitter.

Как сообщается, поединок продлился 1 час и 40 минут и завершился со счетом 6:4, 6:4. В четверть финале соревнований Свитолина за обыграла британку Джоанну Конту.

Общий призовой фонд составляет 50,4 млн долларов.

History made! @ElinaSvitolina defeats Johanna Konta 6-4, 6-4 to become the first Ukrainian woman to reach the SFs in Flushing Meadows.#USOpen #WomenWorthWatching pic.twitter.com/kfV6sAQDZC