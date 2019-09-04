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Світоліна зіграє з Сереною Вільямс в 1/2 фіналу US Open

Новини » Спорт    04.09.2019 - 09:29
Світоліна зіграє з Сереною Вільямс в 1/2 фіналу US Open
Фото: Серена Вільямс (twitter.com/WTA)

Поєдинок відбудеться в четвер, 5 вересня

Американка Серена Вільямс (8 у світовому рейтингу) обіграла китаянку Ван Цян (18) і вийшла в півфінал Відкритого чемпіонату США (US Open). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Для перемоги колишньої першої ракетки світу вистачило 44 хвилин. Поєдинок завершився з рахунком 6:1, 6:0.

У півфіналі Серена зустрінеться з першою ракеткою України та п'ятою у світовій класифікації Еліною Світоліною, яка у своєму півфіналі у двох сетах обіграла британку Джоану Конту. До цього українка перемогла сестру Серени - Вінус Вільямс.

Матч Світоліної і Серени відбудеться в четвер, 5 вересня, не раніше 23:00 за київським часом.

Раніше суперниці зустрічалися 5 разів, і 4 матчі завершилися перемогою американки. Остання їхня зустріч відбулася ще у 2016 році на Олімпійських іграх, коли Еліна відсвяткувала поки єдину перемогу над іменитою суперницею.

Нагадаємо, цього року Світоліна, оформивши путівку в півфінал турніру уїмблдон, встановила особистий і національний рекорд у жіночому одиночному розряді.

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