Світоліна в Монреалі перемогла одну росіянку та зустрінеться з іншою

WTA 1000. Монреаль, 2-ге коло

Еліна Світоліна (Україна) - Камілла Рахімова - 7:5, 6:2

Поєдинок тривав 1 годину 30 хвилин. У першому сеті Світоліна впевнено вийшла вперед - 5:1, однак дозволила суперниці зрівняти рахунок, втративши два брейки. Втім, у вирішальні моменти українка додала і завершила партію на свою користь - 7:5.

У другому сеті боротьба була менш напруженою: Світоліна стабілізувала подачу, зробила три брейки та впевнено довела матч до перемоги.

Це була перша особиста зустріч між Світоліною та Рахімовою.

Sealed with an ace @ElinaSvitolina knocks out Rakhimova in straight sets, 7-5, 6-2, securing her spot in Round 3.#OBN25 pic.twitter.com/yFB1G9zKYy