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Світоліна розбила фіналістку "Вімблдона" та вийшла в чвертьфінал супертурніру в Канаді (відео)

Монреаль, Понеділок 04 серпня 2025 08:51
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Світоліна розбила фіналістку "Вімблдона" та вийшла в чвертьфінал супертурніру в Канаді (відео) Фото: Еліна Світоліна (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№13 WTA) продовжує вдалий виступ на хардовому турнірі серії WTA 1000 у канадському Монреалі. У матчі четвертого кола вона в двох сетах впоралася з американкою Амандою Анісімовою (№7 WTA), цьогорічною фіналісткою "Вімблдона".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат протистояння.

Монреаль, WTA 1000, 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) – Аманда Анісімова (США) – 6:4, 6:1

Як пройшла гра

Поєдинок тривав 1 годину 27 хвилин. Хоча рахунок виглядає переконливо, боротьби на корті не бракувало. Особливо у першому сеті, де суперниці йшли нога в ногу, поки за рахунку 5:4 на свою користь українка не взяла вирішальний бал на прийомі.

Другий сет також розпочався в боротьбі. Вирішальним, передусім у психологічному плані, став третій гейм, на подачі українки. Він тривав понад 10 хвилин. Світоліна зуміла відіграти три брейк-пойнти та взяти гейм із восьмої спроби. Це додало впевненості нашій тенісистці і вже до кінця зустрічі перевага повністю була на її боці.

Значення перемоги для Світоліної

Для лідерки українського тенісу це четвертий чвертьфінал на турнірах серії WTA 1000 у поточному сезоні. На канадському "тисячнику" вона також вчетверте виходить до цієї стадії.

Востаннє вона грала в чвертьфіналі тут у 2018 році, а найкращим її результатом у Канаді залишається титул у Торонто-2017 (змагання у Монреалі та Торонто чергуються за роками).

Хто далі

У чвертьфіналі Світоліна зустрінеться з Наомі Осакою (Японія), колишньою першою, а зараз – 49-ю ракеткою світу.

Раніше суперниці сім разів перетинались на турнірах: наразі в особистих протистояннях перевага на боці японки – 4:3.

Нагадаємо, що в чвертьфінал канадського турніру після вольової перемоги над американкою Маккартні Кесслер пробилася й інша українка, Марта Костюк.

Раніше розповіли про українку, яка вперше стала призеркою "Вімблдона"-U14.

Також читайте про те, як Ястремська опинилася серед найуспішніших українок на "Вімблдоні".

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Теніс Еліна Світоліна
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