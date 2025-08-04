Світоліна розбила фіналістку "Вімблдона" та вийшла в чвертьфінал супертурніру в Канаді (відео)

Монреаль, WTA 1000, 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) – Аманда Анісімова (США) – 6:4, 6:1

Як пройшла гра

Поєдинок тривав 1 годину 27 хвилин. Хоча рахунок виглядає переконливо, боротьби на корті не бракувало. Особливо у першому сеті, де суперниці йшли нога в ногу, поки за рахунку 5:4 на свою користь українка не взяла вирішальний бал на прийомі.

Другий сет також розпочався в боротьбі. Вирішальним, передусім у психологічному плані, став третій гейм, на подачі українки. Він тривав понад 10 хвилин. Світоліна зуміла відіграти три брейк-пойнти та взяти гейм із восьмої спроби. Це додало впевненості нашій тенісистці і вже до кінця зустрічі перевага повністю була на її боці.

Значення перемоги для Світоліної

Для лідерки українського тенісу це четвертий чвертьфінал на турнірах серії WTA 1000 у поточному сезоні. На канадському "тисячнику" вона також вчетверте виходить до цієї стадії.

Востаннє вона грала в чвертьфіналі тут у 2018 році, а найкращим її результатом у Канаді залишається титул у Торонто-2017 (змагання у Монреалі та Торонто чергуються за роками).

Хто далі

У чвертьфіналі Світоліна зустрінеться з Наомі Осакою (Японія), колишньою першою, а зараз – 49-ю ракеткою світу.

Раніше суперниці сім разів перетинались на турнірах: наразі в особистих протистояннях перевага на боці японки – 4:3.