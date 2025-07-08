Ястремська серед найуспішніших українок на "Вімблдоні": історичний результат
Даяна Ястремська увійшла до трійки найуспішніших українок на "Вімблдоні", її результат зрівнявся з легендами.
Про рекорди українців на "Вімблдоні" повідомляє РБК-Україна.
Завдяки двом перемогам у межах "Вімблдону"-2025 українка піднялася до трійки найуспішніших представниць України в історії змагання.
Разом із Альоною Бондаренко Ястремська має у своїй копілці 7 перемог в основній сітці "Вімблдону".
Вище лише Леся Цуренко, яка має 11 перемог та Еліна Світоліна, яка цьогоріч оновила власний рекорд і тепер має 22 виграші в Лондоні.
Як і Світоліна, Ястремська може похизуватися півфіналом турніру "Великого шолома" у кар’єрі.
Загалом українські тенісистки здобули п’ять перемог на цьогорічному Вімблдоні, а разом із чоловіками на рахунку українців 106 виграних матчів в основній сітці за всю історію виступів на турнірі (80 у жінок і 26 у чоловіків).
Перемоги українців в основній сітці "Вімблдону"
- Еліна Світоліна - 22 (новий рекорд)
- Леся Цуренко - 11
- Андрій Медведєв - 9
- Олександр Долгополов - 8
- Сергій Стаховський - 8
- Альона Бондаренко - 7
- Даяна Ястремська - 7
- Катерина Бондаренко - 6
- Марта Костюк - 6
- Тетяна Перебийніс - 5
- Наталія Медведєва - 4 (+1 у складі СНД)
- Ангеліна Калініна - 2
- Юлія Стародубцева - 2
- Олена Татаркова - 2
- Олена Брюховець - 1 (+2 у складі СРСР)
- Юлія Вакуленко - 1
- Вікторія Кутузова - 1
- Ілля Марченко - 1
- Дар’я Снігур - 1
Рейтинг українців за кількістю перемог в основній сітці турнірів "Великого шлему"
- Еліна Світоліна - 108 (+1 технічна)
- Андрій Медведєв - 60 (+3 у складі СНД)
- Леся Цуренко - 38
- Олександр Долгополов - 34
- Катерина Бондаренко - 29
- Марта Костюк - 27
- Альона Бондаренко - 26
- Сергій Стаховський - 24
- Даяна Ястремська - 24
Раніше писали про те, як остання українка вибула з "Вімблдону"-2025.
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