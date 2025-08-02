За крок від українського дербі: Костюк перемогла в Монреалі та чекає на Ястремську

Друга ракетка України Марта Костюк (№28 WTA) у трьох сетах переграла представницю США Маккартні Кесслер (№32 WTA) у матчі четвертого кола турніру серії WTA 1000 у Монреалі (Канада).

WTA 1000 Монреаль. 1/8 фіналу, хард

Маккартні Кесслер (США) – Марта Костюк (Україна) – 7:5, 3:6, 3:6

Хід матчу

Костюк впевнено стартувала - 3:1, однак згодом втратила перевагу. За рахунку 5:4 українка двічі не реалізувала сетпойнт і програла три гейми поспіль - 5:7.

У другій партії Марта взяла чотири гейми поспіль і вийшла вперед - 5:2. Цього разу українка реалізувала перевагу - 6:3.

У вирішальному сеті Костюк знову поступалася, але зуміла перехопити ініціативу та оформила камбек - 6:3. Гра тривала 2 години і 42 хвилини.

Таким чином, 22-річна українка вперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу WTA 1000 у Монреалі та вперше за сезон пройшла до цієї стадії на турнірах такого рівня.

Для Костюк це був другий особистий матч проти Кесслер. Перша зустріч відбулася на US Open-2024, де українка також здобула перемогу.

Шлях Костюк на турнірі

Марта Костюк демонструє впевнену гру на турнірі WTA 1000 у Канаді. На старті вона здолала чемпіонку Вімблдону-2023 Маркету Вондроушову (2:6, 6:3, 6:2). Після чого вибила досвідчену росіянку Дар’ю Касаткіну – 3:6, 6:3, 7:6.

У наступному колі суперницею Костюк стане переможниця пари Даяна Ястремська (Україна, №35 WTA) - Єлена Рибакіна (Казахстан, №12 WTA).

У разі перемоги Ястремської відбудеться перше в історії українське дербі в чвертьфіналі турніру в Монреалі.