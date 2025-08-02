ua en ru
Сб, 02 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

За крок від українського дербі: Костюк перемогла в Монреалі та чекає на Ястремську

Субота 02 серпня 2025 22:54
UA EN RU
За крок від українського дербі: Костюк перемогла в Монреалі та чекає на Ястремську Марта Костюк (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Друга ракетка України Марта Костюк (№28 WTA) у трьох сетах переграла представницю США Маккартні Кесслер (№32 WTA) у матчі четвертого кола турніру серії WTA 1000 у Монреалі (Канада).

Про результат матчу повідомляє РБК-Україна.

WTA 1000 Монреаль. 1/8 фіналу, хард
Маккартні Кесслер (США) – Марта Костюк (Україна) – 7:5, 3:6, 3:6

Хід матчу

Костюк впевнено стартувала - 3:1, однак згодом втратила перевагу. За рахунку 5:4 українка двічі не реалізувала сетпойнт і програла три гейми поспіль - 5:7.

У другій партії Марта взяла чотири гейми поспіль і вийшла вперед - 5:2. Цього разу українка реалізувала перевагу - 6:3.

У вирішальному сеті Костюк знову поступалася, але зуміла перехопити ініціативу та оформила камбек - 6:3. Гра тривала 2 години і 42 хвилини.

Таким чином, 22-річна українка вперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу WTA 1000 у Монреалі та вперше за сезон пройшла до цієї стадії на турнірах такого рівня.

Для Костюк це був другий особистий матч проти Кесслер. Перша зустріч відбулася на US Open-2024, де українка також здобула перемогу.

Шлях Костюк на турнірі

Марта Костюк демонструє впевнену гру на турнірі WTA 1000 у Канаді. На старті вона здолала чемпіонку Вімблдону-2023 Маркету Вондроушову (2:6, 6:3, 6:2). Після чого вибила досвідчену росіянку Дар’ю Касаткіну – 3:6, 6:3, 7:6.

У наступному колі суперницею Костюк стане переможниця пари Даяна Ястремська (Україна, №35 WTA) - Єлена Рибакіна (Казахстан, №12 WTA).

У разі перемоги Ястремської відбудеться перше в історії українське дербі в чвертьфіналі турніру в Монреалі.

Раніше ми писали про те, як Еліна Світоліна зуміла пройти росіянку в 1/8 турніру в Монреалі.

Також читайте про те, як українка виграла другий турнір WTA за два тижні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Марта Костюк
Новини
Кабмін погодив звільнення Сергія Гайдая з Мукачівської РДА
Кабмін погодив звільнення Сергія Гайдая з Мукачівської РДА
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському