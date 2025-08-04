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Свитолина разбила финалистку "Уимблдона" и вышла в четвертьфинал супертурнира в Канаде (видео)

Фото: Элина Свитолина (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№13 WTA) продолжает удачное выступление на хардовом турнире серии WTA 1000 в канадском Монреале. В матче четвертого круга она в двух сетах справилась с американкой Амандой Анисимовой (№7 WTA), нынешней финалисткой "Уимблдона".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат противостояния.

Монреаль, WTA 1000, 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) - Аманда Анисимова (США) - 6:4, 6:1

Как прошла игра

Поединок длился 1 час 27 минут. Хотя счет выглядит убедительно, борьбы на корте хватало. Особенно в первом сете, где соперницы шли нога в ногу, пока при счете 5:4 в свою пользу украинка не взяла решающий балл на приеме.

Второй сет также начался в борьбе. Решающим, прежде всего в психологическом плане, стал третий гейм, на подаче украинки. Он длился более 10 минут. Свитолина сумела отыграть три брейк-поинта и взять гейм с восьмой попытки. Это придало уверенности нашей теннисистке и до конца встречи преимущество уже полностью было на ее стороне.

Значение победы для Свитолиной

Для лидера украинского тенниса это четвертый четвертьфинал на турнирах серии WTA 1000 в текущем сезоне. На канадском "тысячнике" она также в четвертый раз выходит в эту стадию.

Последний раз она играла в четвертьфинале здесь в 2018 году, а лучшим ее результатом в Канаде остается титул в Торонто-2017 (соревнования в Монреале и Торонто чередуются по годам).

Кто дальше

В четвертьфинале Свитолина встретится с Наоми Осакой (Япония), бывшей первой, а сейчас - 49-й ракеткой мира.

Ранее соперницы семь раз пересекались на турнирах: сейчас в личных противостояниях преимущество на стороне японки - 4:3.

Напомним, что в четвертьфинал канадского турнира после волевой победы над американкой Маккартни Кесслер пробилась и другая украинка, Марта Костюк.

Ранее рассказали об украинке, которая впервые стала призером "Уимблдона"-U14.

Также читайте о том, как Ястремская оказалась среди самых успешных украинок на "Уимблдоне".

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ТеннисЭлина Свитолина